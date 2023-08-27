«الفارق المريح» يمنح كيبلانجات ذهبية الماراثون



بودابست (أ ف ب)

أحرز العداء الأوغندي فيكتور كيبلانجات ذهبية سباق الماراثون، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست، مسجلاً 2.08.53 ساعة، وتقدم الأوغندي على الإسرائيلي مارو تيفيري «2.09.12 ساعة»، والإثيوبي لول جبريسيلاسي «2.09.19 ساعة».

بقي الفارق ضئيلاً بين كوكبة من العدائين ألأوغنديين والكينيين حتى الكلم الثلاثين، وفي الكيلومترات الخمسة التالية، بدأ كيبلانجات بطل الكومنولث، في توسيع الفارق تدريجياً عن البقية، وتحديداً بفارق 15 ثانية عن جبريسيلاسي، ثم انطلق وحيداً قبل نهاية السباق بنحو 15 دقيقة، ليجتاز خط النهاية بفارق مريح.

أما الأثيوبي تاميرات تولا حامل اللقب في النسخة الأخيرة في يوجين العام الماضي، عندما سجل أفضل توقيت في بطولات العالم، فلم يكمل السباق.

وقال الفائز: كان الفوز بالذهبية حلمي، وقد تحقق أخيراً، والعام الماضي أصبحت بطل ألعاب الكومنولث، وهذا ما جعلني أفكر بأنه يتعين علي أن أصبح بطلاً للعالم، وآمل أن أصبح بطلاً أولمبياً في باريس العالم المقبل، وكان الأمر صعباً للغاية، بسبب الحرارة المرتفعة، لكني شعرت بالراحة لأني استعديت جيداً في هذه الأجواء، كنت أدرك بأن الأمر ممكن لأني تدربت جيداً».