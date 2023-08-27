«لمسة إنسانية» في «مونديال رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)



في «لمسة إنسانية»، قام ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم المقامة حالياً بفندق هيلتون الحبتور سيتي، بزيادة مستشفى راشد للاطمئنان على اللاعب التركي مهمت الذي تعرض للإصابة خلال منافسات البطولة، وتم نقله للمستشفى، وأيضاً نياديت فيرناندا لاعبة تشيلي، ورافقه يحيى قباني رئيس القطاع الطبي للبطولة، بعد تعرض اللاعب التركي للإصابة بكسر في الذراع أثناء المنافسات واللاعبة لإصابة في قدميها، حيث تم التدخل السريع من أطباء إسعاف دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية الموجودين في موقع البطولة.

وأشاد رئيس اللجنة المنظمة بتعاون مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية والتسهيلات الكبيرة التي ظلت تقدمها للبطولات التي ظل ينظمها النادي بالمحافظة على صحة اللاعبين.

وقدم لاعب تركيا الشكر إلى بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة على المبادرة الطيبة، معرباً عن تقديره لأطباء وأسرة مستشفى راشد.

وكشف البطل التركي عن اكتمال شفائه، مؤكداً عودته للعب، وهو أكثر قوة، ومشاركته في النسخة الجديدة لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة التي تعد من البطولات المهمة في خريطة «أصحاب الهمم» العالمية.

من ناحية أخرى، تواصل مشهد تحطيم الأرقام العالمية القياسي لليوم الخامس على التوالي من البطولة، حيث تألقت البرازيلية مريانا في وزن 79 كجم، وحققت رقماً عالمياً جديداً، بعد منافسة قوية مع النيجيرية بوز حاملة الرقم العالمي، لتكون الكلمة الأخيرة في الرفعة الأخيرة للبطلة البرازيلية، والتي نجحت فيما سعت إليه بمعانقة الميدالية الذهبية، وتسجيل رقم عالمي جديد، تاركة المركز الثاني والميدالية الفضية للبطلة النيجيرية، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب الصينية هان.

ووصف عماد بهجت مدرب منتخب مصر المنافسة في «مونديال دبي» بالقوية، مما كان له المرود الإيجابي على المستوى الفني العام، في ظل وجود النخبة في سباق محموم، من أجل حجز مقاعدهم في النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، مؤكداً أن تنظيم دبي للحدث العالمي المهم فاق التوقعات، والإبداع سمة بارزة في التنظيم.

وأشار إلى أن منتخب الصين يعد الأقوى في البطولة، خاصة أنه يضم قاعدة صلبة، حيث يملك البديل الجاهز القادر على تعويض النقص.