«الزعيم» يحصد «العلامة الكاملة» بفلسفة «اللامركزية»

معتز الشامي (دبي)



حصد العين «العلامة الكاملة» من فوزين متتاليين على بني ياس وحتا في دوري أدنوك للمحترفين، وخرج الفريق من لقاء الجولة الثانية أمام «الإعصار» بالعديد من المكاسب الفنية ونفسية، قبل استعداده لخوض غمار «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي «الزعيم» مع البطائح في ذهاب الدور الأول.

حسم العين نتيجة لقاء أمس خارج ملعبه في 26 دقيقة، من خلال إحراز هدفين بتوقيع لابا كودجو، الذي استعاد حضوره وخطورته، حيث غاب عن هز الشباك في المباراة الأولى أمام «السماوي»، والتي انتهت لمصلحة «البنفسج» 3-2.

ونجح «الزعيم» في تعزيز التفاهم والتجانس بين الخطوط الثلاثة، وهو ما دفع الهولندي شرودر المدير الفني للفريق، إلى تثبيت التشكيل، لضمان زيادة التفاهم بين اللاعبين، خاصة القوة الهجومية الضاربة، وجاء تألق لابا وتسجيله «ثنائية»، قمة نجاحها تكتيكياً، خاصة في التحركات الخطيرة على الأطراف وفي العمق، من كاكو وعمير أتزيلي وسفيان رحيمي، والزيادة العددية من بندر الأحبابي وإيريك، وتقدم كوامي ويحيى نادر، ما يضغط على دفاع المنافسين، ويشكل خطورة مستمرة على مرماهم.

وصنعت فلسفة «اللامركزية» للاعبين، بعدم التقييد بواجبات المركز فقط، ولكن القيام بأدوار إضافية هجوماً ودفاعاً، حالة من الخطورة الفنية لـ «الزعيم»، استطاع أن يفرض بها حضوره على أول مباراتين في الدوري، إلا أن أبرز مكاسب لقاء حتا، هو الخروج بشباك نظيفة، وتصحيح السلبيات الدفاعية التي ظهرت أمام بني ياس.

من جانب آخر، أشاد ألفريد شرودر بأداء الفريق، خصوصاً في الشوط الأول، وإحراز هدفين، وشدد على أن لابا سجل هدفاً صحيحاً لم يتم احتسابه، بالإضافة إلى وجود ضربتي جزاء واضحتين كان يجب احتساب أحدها على الأقل.

وأضاف: «أظهر المنافس أداءً جيداً، ومهمتنا لم تكن سهلة كما توقعنا تماماً، إذ أن أصحاب الأرض قاتلوا لتقليص الفارق، وتمكنا بالتركيز العالي والرغبة القوية والالتزام بالتوجيهات الفنية من المحافظة على نظافة شباكنا وهو أمر مهم».

وعن إصابة إيريك الذي تم استبداله قال: «اللاعب لا يعاني من أي إصابة، إنه مجرد «شد عضلي» خفيف في مباراتنا الماضية أمام بني ياس، وفضلت إراحته بالتبديل خلال مواجهة حتا».

وفيما يتعلق باستبعاد جوناتاس وماتياس بلاسيوس عن قائمة الفريق، قال: «جوناتاس يعاني من إصابة أبعدته لمدة ثلاثة أشهر، وفي الموسم الماضي تعرض لإصابات عدة، لذلك اللاعب حالياً يعود تدريجياً من خلال اللعب لدقائق معدودة مع «الرديف»، وعندما يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة، بالتأكيد يدخل ضمن قائمة الفريق».

وأضاف: «بلاسيوس فهو لاعب متوسط ميدان جيد، ويعتبر ضمن الخيارات المتاحة، والواقع يؤكد أيضاً أن هناك لاعبين جيدين في القائمة بمركز الوسط، وتتاح له فرصة اللعب، لأنه من ضمن خيارات الفريق».

ومن جهة ثانية، أثارت قرارات طاقم التحكيم بقيادة سلطان عبدالرزاق، حالة من الجدل، حيث ألغى «الفار» هدفاً للابا كودجو، اختلفت بعض الآراء بشأنه، كما لم يحتسب «الفيديو» أيضاً ضربتي جزاء، لمصلحة «الزعيم» في الشوط الأول.

وهو ما شدد عليه محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، قائلاً: «قدمنا مباراة جيدة خلال الشوط الأول، غير أن القرارات التحكيمية أثرت على سير اللقاء، بعد أن ألغى الحكم هدفاً صحيحاً للعين، فضلاً عن عدم احتسابه لضربتي جزاء، وتأثر الفريقان في الشوط الثاني بعامل الطقس، ورغم ذلك أظهر اللاعبون التزاماً وتركيزاً وجدية طوال المباراة، حتى تمكن الفريق من العودة بالنقاط الثلاث، والمحافظة على نظافة الشباك».

وأضاف: «نتيجة المباراة «مرضية»، قياساً بمتابعة الفريق مسيرة انتصاراته في الدوري، وتحقيق الأهم في بداية مشوار المنافسة، بفوزين متتاليين ليحصد «العلامة الكاملة»، والآن علينا التركيز فيها هو قادم، لدوام الاستمرارية في النتائج الإيجابية».

وامتدح حماد دور الجماهير العيناوية التي سجلت حضوراً متميزاً، على مدرجات استاد حمدان بن راشد في حتا، وأسهموا في تحفيز الفريق، من خلال المساندة القوية.