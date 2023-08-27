«الشباب المتأزم» يصطدم بـ «النصر المنتفض»!



الرياض (أ ف ب)

يبحث النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواصلة رحلة تعويض البداية المخيبة، في الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يواجه جاره المأزوم الشباب، فيما يبحث ثنائي جدّة، الاتحاد بطل الدوري والأهلي عن إحكام قبضته على الصدارة في المرحلة الرابعة المقرّرة الاثنين والثلاثاءاً.

وبعد خسارته أول مباراتين أسهم فيهما الإرهاق وإشراك البدلاء، انتفض النصر، بطل الأندية العربية، بفوز كبير على الفتح بخماسية، بينها ثلاثة لرونالدو «38 عاماً» القادم في يناير الماضي بصفقة خيالية، وثنائية للسنغالي ساديو ماني القادم هذا الصيف من بايرن ميونيخ الألماني.

لكن «العالمي» يفتقد خدمات مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا، والإيفواري سيكو فوفانا، علي لاجامي، وعبدالله مادو للإصابة، فيما لم تتأكد مشاركة البرازيلي الآخر الظهير الأيسر أليكس تيليس الغائب منذ بداية الدوري للإصابة.

لكن فريق العاصمة يملك أسماءً كبيرة في جميع الخطوط بقيادة رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ومواطنه أوتافيو، ماني، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والمدافع الإسباني إيميرك لابورت القادم من مانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا.

وعبّر رونالدو عن سعادته بعد تسجيله «الهاتريك» الثالث مع النصر، وقال: «مستوى الفريق في تحسن ملحوظ، أذكّركم أن الدوري السعودي سيكون من أقوى دوريات العالم».

في المقابل، يمر الشباب، رابع الموسم الماضي، والذي يعوّل على نجمه الأرجنتيني إيفر بانيجا، بظروف صعبة على المستوى الإداري، انعكست سلباً على نتائج الفريق الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن، ولم يبرم سوى صفقتين أجنبيتين، تمثلت في لاعب المحور الكولومبي جوستافو كويّار، والمهاجم السنغالي حبيب ديالو.

وسيكون الاتحاد قادراً على الابتعاد موقتاً بصدارة يتشاركها راهناً مع الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، عندما يصطدم الاثنين بالوحدة سادس الترتيب، والذي يقدّم مستويات متميزة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

ويعتمد الوحدة على أربعة أجانب، بينهم المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، في ظل غياب حارسه المغربي منير المحمدي، والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي، بسبب الإصابة، وعدم إكمال بقية الاستقطابات.

في المقابل، ضرب الاتحاد بقوة مسجلاً ثلاثة انتصارات، من دون تلقي أي هدف، ويطمح إلى مواصلة نتائجه المميزة، قبل التفرغ لمواجهة «الكلاسيكو» أمام الهلال الجمعة المقبل.

ونفى مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو تدهور علاقته مع الفرنسي كريم بنزيمة القادم من ريال مدريد الإسباني: «قرأت في الإعلام أن علاقتي مع بنزيمة سيئة، من يعرفني جيداً يدرك أن هذا الكلام فارغ».

ويضم الاتحاد مجموعة من الأسماء المتميزة يتقدمها بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي يتربع على صدارة الهدافين «4».

ويبحث الهلال الثالث الذي ينتظر تعافي نجمه الجديد البرازيلي نيمار، عن فوز جديد، عندما يستقبل الاتفاق الذي يتشارك معه بسبع نقاط، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ورغم تعثر الهلال أمام الفيحاء في الجولة الثانية، إلا أنه يسير بصورة جيدة على مستوى الأداء، وتمكن من تجاوز الرائد في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة.

ويفتقد الهلال جهود لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش بسبب الإيقاف، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي للإصابة، لكنه يملك ترسانة من النجوم يتقدمهم مهاجمه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي سجل أول أهدافه في ظهوره الأول، البرتغالي روبن نيفيش، البرازيلي مالكوم فيليبي والحارس المغربي ياسين بونو، إلى المحليين وياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري.

وبعد البداية القوية للاتفاق بقيادة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون، وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن تشكيلة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد سقطت في فخ التعادل أمام الخليج.

ويبحث الأهلي الصاعد والذي يسير بخطى ثابتة وهادئة عن فوز جديد، عندما يستقبل الطائي الثاني عشر الثلاثاء.

وأعلن الأهلي السبت عن صفقة عالمية لافتة بالتعاقد مع لاعب وسط سلتا فيجو الإسباني غابري فيجا البالغ 21 عاماً فقط حتى 2026.

ويضمّ الأهلي، وصيف الترتيب بفارق الأهداف عن جاره الاتحاد، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والفرنسي آلان سان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسي، والحارس السنغالي إدوار ميندي، والتركي ميريح دميرال، والبرازيلي روجر ايبانيز.