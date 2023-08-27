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الرياضي

تن هاج: بداية «الشياطين» سيئة!

تن هاج: بداية «الشياطين» سيئة!
27 أغسطس 2023 12:26

 
لندن (د ب أ)


أبدى الهولندي إيرك تن هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، سعادته بفوز فريقه على نوتنجهام فورست 3- 2، والعودة في النتيجة، بعدما كان خاسراً، ضمن الجولة الثالثة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا» أن مانشستر يونايتد فاز على وولفرهامبتون في افتتاح الدوري الإنجليزي، قبل أن يخسر أمام توتنهام في الجولة الثانية، ثم وجد نفسه متأخرا بهدفين بعد أربع دقائق، في مواجهة ضيفه نوتنجهام فورست. 

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وقال تن هاج: «كنا نريد منح الجماهير شيئاً ما، بالطبع كانت بداية سيئة، لقد سمحنا لهم بتسجيل هدفين وارتكبنا الأخطاء». 

وأضاف: «لكنني سعيد بالعودة وبالروح القيادية، وهدوئنا والطريقة التي تعاملنا بها». وبسؤاله عما إذا كانت العودة في النتيجة أسفرت عن إيجابيات أكثر من السلبيات، قال المدرب الهولندي: «أعتقد أن كل فريق في بداية الموسم يكون لديه مساحة للتطور، وبالتأكيد لدينا ذلك ويجب علينا أن نتقدم إذا ما أردنا النجاح».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
ايريك تن هاج
نوتنجهام
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