ميلان.. «حفل الرباعية»



ميلانو (أ ف ب)

صعد ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بعدما حقّق فوزه الثاني بـ«العلامة الكاملة»، وذلك بتخطيه تورينو 4-1، في سان سيرو، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبات في رصيد «الروسونيري» 6 نقاط، ليعتلي صدارة ترتيب «سيري آ»، بانتظار نتائج مباريات «الأحد»، حيث من الممكن أن تنضم إليه فرق عدّة مثل يوفنتوس ونابولي حامل اللقب وإنتر.

وافتتح الأميركي كريستيان بوليسيك، التسجيل «33»، وهو الهدف الثاني لبوليسيك القادم من تشيلسي الإنجليزي في الدوري هذا الموسم في مباراتين، بعدما كان سجّل في المرحلة الأولى بمواجهة بولونيا، ولكن ما لبث أن عادل الهولندي بير شورز النتيجة «36»، ثم أعاد الفرنسي أوليفييه جيرو التقدم لميلان، قبل نهاية الشوط الأول «43 من ركلة جزاء»، قبل أن يعزّز ميلان تقدمه قبل نهاية الشوط الأول بهدف للفرنسي تيو هيرنانديز، ليعود جيرو ويسجّل هدفه الشخصي الثاني بالطريقة ذاتها من ركلة جزاء.

وفي مباراة ثانية، تلقى روما خسارة صعبة على يد مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 1-2.

وتأتي هذه الخسارة لتزيد من معاناة فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تعثره أيضاً في المرحلة الأولى من خلال اكتفائه بالتعادل أمام ساليرنيتانا 2-2.

وتابع مورينيو مدرب روما، للمباراة الثانية توالياً، تنفيذ عقوبة الإيقاف بحقه، بعد الانتقادات التي وجّهها إلى الحكم دانييلي كيفي في مايو الماضي واصفاً إياه بـ«أسوأ حكم رأيته في حياتي».

وسجّل هدفي فيرونا كل من السلوفاكي أوندري دودا، والبلجيكي سيريل نجونجي، فيما أحرز الجزائري حسام عوار القادم من ليون الفرنسي هذا الصيف هدف روما الوحيد.

وألحق فروزينوني خسارة مفاجئة بأتالانتا 2-1 على ملعب «بينيتو ستيربي»، وهذه الخسارة الأولى لأتالانتا من مباراتين، ليكتفي برصيد ثلاث نقاط في المركز الثامن، بينما يحتل فروزينوني المركز العاشر بنفس رصيد النقاط.

ولا شك أنّ الخسارة تُعد نكسة لأتالانتا الذي كان يطمح هذا الموسم باحتلال احد المراكز الأربعة الأوائل، بعد موسمه الماضي القوي الذي احتل فيه المركز الخامس.