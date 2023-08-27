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الرياضي

إشبيلية في «القاع»!

إشبيلية في «القاع»!
27 أغسطس 2023 12:23

 
مدريد (أ ف ب) 

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مني إشبيلية بخسارته الثالثة توالياً، منذ مطلع الموسم الحالي، بسقوطه على أرضه أمام جيرونا 1-2، في المرحلة الثالثة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وبقي إشبيلية بالتالي من دون رصيد قابعاً في المركز الأخير، في حين ارتقى جيرونا إلى المركز الثاني موقتاً برصيد 7 نقاط، متخلفاً بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.
ولم يكن أحد يتوقع هذه البداية السيئة لإشبيلية الذي تُوج بطلاً للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في مايو الماضي، ويشارك في دوري الأبطال الموسم الحالي.
وبالإضافة إلى الهزائم الثلاث في الدوري المحلي، سقط إشبيلية أيضاً في مباراة الكأس السوبر الأوروبية بخسارته أمام مانشستر سيتي الإنكليزي بركلات الترجيح.
افتتح يانجل هيريرا التسجيل لجيرونا، لكن الصربي نيمانيا جولدي أدرك التعادل لإشبيلية.
وحسم أليكس جارسيا النتيجة في مصلحة جيرونا، بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 56، في حين ألغى الحكم هدفاً لإشبيلية سجله لاعب الوسط المخضرم الكرواتي إيفان راكيتيتش، بعد اللجوء لتقنية الحكم المساعد بالفيديو «الفار».

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