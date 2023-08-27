ميسي.. «البصمة 11» في «رحلة الإبداع»



نيو جيرسي (د ب أ)



واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بدايته الرائعة، مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، وهز اللاعب الشباك مجدداً، ليقود انتر ميامي إلى الفوز الثمين 2- صفر على مضيفه نيويورك ريد بولز، في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.

واستأنف انتر ميامي مسيرته في المسابقة بهذا الانتصار الثمين، بعد فترة العطلة التي أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في المسابقة.

ولم يشارك ميسي منذ بداية المباراة، ولكنه لعب بديلاً في الدقيقة 60، ليسهم في الفوز الثمين للفريق، من خلال الهدف الثاني، الذي سجله في الدقيقة 89، بعدما افتتح زميله دييجو جوميز التسجيل في الدقيقة 37.

وأحرز ميسي بهذا، هدفه الأول مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي، بعدما سجل للفريق عشرة أهداف في سبع مباريات أسهمت في فوزه بلقب كأس الدوريات في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من انضمام اللاعب إلى إنتر ميامي.

وبهذا الفوز، تخلص إنتر ميامي من المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة الشرق، وتقدم خطوة واحدة إلى المركز الرابع عشر، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين أمام تورنتو، وتجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.