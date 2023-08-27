الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي.. «البصمة 11» في «رحلة الإبداع»

ميسي.. «البصمة 11» في «رحلة الإبداع»
27 أغسطس 2023 10:09

 
نيو جيرسي (د ب أ)


واصل نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي بدايته الرائعة، مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي، وهز اللاعب الشباك مجدداً، ليقود انتر ميامي إلى الفوز الثمين 2- صفر على مضيفه نيويورك ريد بولز، في الدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.
واستأنف انتر ميامي مسيرته في المسابقة بهذا الانتصار الثمين، بعد فترة العطلة التي أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في المسابقة.
ولم يشارك ميسي منذ بداية المباراة، ولكنه لعب بديلاً في الدقيقة 60، ليسهم في الفوز الثمين للفريق، من خلال الهدف الثاني، الذي سجله في الدقيقة 89، بعدما افتتح زميله دييجو جوميز التسجيل في الدقيقة 37.
وأحرز ميسي بهذا، هدفه الأول مع إنتر ميامي في الدوري الأميركي، بعدما سجل للفريق عشرة أهداف في سبع مباريات أسهمت في فوزه بلقب كأس الدوريات في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من انضمام اللاعب إلى إنتر ميامي. 

أخبار ذات صلة
«ضجيج المدرجات» يرفض إراحة ميسي!
«جنون» ميسي يجتاح أميركا!

وبهذا الفوز، تخلص إنتر ميامي من المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة الشرق، وتقدم خطوة واحدة إلى المركز الرابع عشر، رافعاً رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين أمام تورنتو، وتجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

 

الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تعفي المسافرين الوافدين من اختبار كورونا
اليوم 11:51
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©