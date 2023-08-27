صلاح يجري الفحص قبل الانتقال إلى الاتحاد



الرياض (د ب أ)



أكدت قناة الرياضية السعودية، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي سيصل إلى دبي اليوم «الأحد»، لإجراء الفحص الطبي، قبل الانضمام إلى اتحاد جدة السعودي.

ونقلت صحيفة «سبق» الإلكترونية عن برنامج «الديوانية»، الذي يُبث عبر القناة، مساء السبت قولها أن صلاح «سيخوض آخر مباراة له مع فريقه أمام نيوكاسل يوم «الأحد»، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بعدها يتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيداً لانضمامه إلى اتحاد جدة» من دون الكشف عن المزيد.

ولكن بعض التقارير الصحفية ذكرت أن ليفربول يريد بيع صلاح حالياً بسبب المبلغ المالي الضخم الذي تم عرضه على إدارة «الريدز»، حيث يحصل النادي الإنجليزي على ما يقارب من 60 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 120 مليوناً لصلاح في 3 مواسم. وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب أبلغ ناديه الإنجليزي برغبته في الانتقال إلى النادي السعودي.