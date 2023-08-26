«نون النسوة».. بطلات على منصات التتويج

رضا سليم (دبي)

تعيش بنات الإمارات عصر الدعم والتمكين من قبل القيادة الرشيدة لتصل إلى منصات المجد والتتويج ورفع علم الدولة خارجياً، وهي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف يوم 28 أغسطس من كل عام، والذي خصصته الدولة لها تكريماً وتقديراً لكل ما تقدمه على الصعد كافة، لتوجه «نون النسوة» رسالة إلى العالم أن دولتنا تضع المرأة في مكانة متميزة وفتحت لها المجال ليس فقط لتمثيل الدولة، بل كي تكون في الواجهة أمام العالم.

وتحتل الإمارات مكانة مرموقة عالمياً في مجال تمكين المرأة، فقد منحت قيادتنا الرشيدة الفرصة للمرأة لأداء دورها كاملاً في خدمة الوطن وتطويره في جميع المجالات، فالمرأة الإماراتية تتولى مناصب قيادية على مستوى الوزارات والمؤسسات الوطنية وكذلك في القطاع الخاص، كما شاركت المرأة في تمثيل الوطن في المحافل الدولية في جميع المجالات، ومن بينها الرياضة التي حققت فيها قفزات واسعة ومرموقة على المستوى الداخلي والخارجي.

كتبت بطلات الإمارات ملحمة جديدة من الإنجازات والصعود لمنصات التتويج، وهي الإنجازات التي لا تتوقف في كل البطولات والتي تمثل تحدياً جديداً كل يوم وفي كل حدث، حيث حققت بنات الإمارات 233 ميدالية ملونة في الدورات الرسمية، منها 180 ميدالية في دورات الألعاب الخليجية بداية من الكويت 2002، كما حققن 34 ميدالية في دورات الألعاب العربية، و6 ميداليات في ألعاب غرب آسيا، و5 ميداليات في دورات التضامن الإسلامي، و4 ميداليات في دورات الألعاب الآسيوية ومثلها في ألعاب آسيا للصالات، وتترقب بطلاتنا دورة الألعاب الآسيوية في الصين الشهر المقبل ليُسطِّرن إنجازات إماراتية جديدة، ليردُنّ الجميل إلى الوطن الذي وضعهن في مكانة متميزة في المجتمع.

ولعل الإنجازات التي تحققها بنات الإمارات في كل البطولات والمحافل القارية والدولية، ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة التي تقف خلف كل التطور الذي شهدته الرياضة النسائية في السنوات الأخيرة، والتي وضعهن في المكانة التي تليق بهن باعتبارهن نصف المجتمع وشريكات في بناء وتطور الوطن، والدعم الكبير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، صاحبة الدور الريادي في دعم ملف تمكين المرأة الإماراتية بجميع المجالات وخاصة المجال الرياضي.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة، جاء تمكين المرأة في القطاع الرياضي وإبراز دورها الفعال، وكذلك تولي العناصر النسائية رئاسة بعض الاتحادات الرياضية للمرة الأولى في الدورة الانتخابية الحالية 2020-2024، حيث تولت نورة الجسمي رئاسة اتحاد الريشة الطائرة، وهي أول امرأة تترشح لرئاسة اتحاد عندما تقدمت لانتخابات اتحاد الدراجات، والدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي لرئاسة اتحاد النت بول، الدكتورة مي الجابر رئيساً للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعزة بنت سليمان أميناً عاماً مساعداً للشؤون الإدارية والمالية باللجنة الأولمبية الوطنية، ونورة السويدي في رئاسة اتحاد رياضة المرأة، بجانب رئاسة اللجنة النسائية في الاتحادات والأندية، وهي دلالة واضحة على الالتزام بتطبيق توجهات ورؤية القيادة الرشيدة بتمكين المرأة في مجال العمل الرياضي ومنحها الفرصة للإبداع والتميز، والتأكيد على أنه لا يمكن تمكين المجتمعات دون تمكين المرأة التي تشكل نصف المجتمع.

ونجحت بنات الإمارات على أكثر من صعيد، كلاعبات ومدربات وعضوات لجان تحكيمية وعضوات مجلس إدارة فاعلات في المشاركة في صنع القرار، حتى أصبحت المرأة الإماراتية تتصدر المشهد بعد إنجازاتها المحلية والدولية في مختلف المجالات.

وهناك العديد من الأندية الخاصة بالسيدات، والتي تقوم بدور ريادي في مساعد المرأة على ممارسة الرياضية، في مقدمتها أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونادي دبي للسيدات، ونادي الشارقة لرياضة المرأة وبالإضافة إلى الأندية المتخصصة، منها أندية الشطرنج في ربوع إمارات الدولة. ويوجد العديد من الجوائز التي من شأنها أن ترفع من شأن لاعباتنا وتحفزهن على صناعة الإنجازات، منها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية». وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الرياضية والمخصصة للرياضة النسائية، وغيرها من الجوائز التي من شأنها أن تحفز اللاعبات على وضع الرياضة الإماراتية في المقدمة وترك بصمة نسائية في الملاعب والصالات.

وتلقى الرياضة النسائية دعماً كبيراً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لدعمها ورعايتها للمرأة الإماراتية في كافة الميادين وعلى جميع الأصعدة، وكانت الدافع للوصول إلى منصات التتويج.

وتتبنى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مجموعة من البرامج والمبادرات المميزة لتعزيز مكانة المرأة وتطوير أدائها في كافة الجوانب، كما تنظم الأكاديمية مؤتمر أبوظبي الدولي للمرأة الرياضية المتميزة، الذي يستقطب أهم التجارب المضيئة في الرياضة النسائية العالمية، لاستعراض مسيراتهن الناجحة وإتاحة الفرص أمام الأجيال الجديدة من اللاعبات والإداريات والمحكمات لاستلهام أسباب التميز والسير على درب الإبداع.

ترسيخ الثقافة الرياضية

تحظى بنات الإمارات بوجود مؤسسات متخصصة، منها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي تسعى ضمن أهدافها الاستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة، إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة، مع تنشئة أجيال جديدة مؤهلة من القيادات النسائية في المجال الرياضي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية، والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها، وترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها، وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة، وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة، بجانب لجنة المرأة في المجالس الرياضية.

سفيرات رياضة الإمارات

واصلت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نجاحها على مستوى المناصب الإدارية وتحولت إلى سفيرة لرياضة الإمارات، بعد فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية التي أُقيمت على هامش بطولة آسيا الفردية للريشة الطائرة في دبي، كما شغلت الجسمي العديد من المناصب الخارجية، من أبرزها رئاسة اللجنة النسائية والتسويق في الاتحاد الآسيوي للدراجات. وهناك عدد من الإداريات في مناصب خارجية، منهن مجد البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة، عضو اللجنة الإعلامية بالاتحاد الدولي للعبة، عضو لجنة التوازن بين الجنسين في الاتحاد الآسيوي للعبة، وفرح سالم، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي، والتي تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، وتم اعتماد الحكمة الإماراتية خلود الزعابي ضمن حكام النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتصبح أول حكمة إماراتية تحصل على هذه المكانة.

بصمة في الجزائر

رسمت بنات الإمارات مشهد التألق والإبداع في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة الأخيرة بالجزائر من خلال تحقيق عدد الميداليات، كان في مقدمتها الميدالية الذهبية لمنتخب الشطرنج للسيدات والميدالية الفضية للاعبة روضة السركال في الشطرنج وفضية منتخب المبارزة للسيدات، كما أحرزت جواهر الأميري ميداليتين برونزيتين في وزني 48 و52 كجم في الملاكمة، ونالت هيا جاسم برونزية الملاكمة أيضاً، وأحرزت فاطمة الحوسني برونزية رمي القرص.

أول منتخب سيدات لـ «سلة الكراسي»

شهدت بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم التي استضافتها دبي يونيو الماضي، تشكيل أول منتخب للسيدات لكرة السلة على الكراسي المتحركة، والذي ظهر للمرة الأولى خلال المباراة الاستعراضية التي أقيمت على هامش الحدث العالمي.

أشاد الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة بالإعلان عن أول منتخب إماراتي للسيدات، ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تقريراً عن المباراة وعن بداية تشكيل المنتخب في خطوة مميزة، كما نشرت تصريحات اللاعبات عن التجربة الأولى. يذكر أن الاتحاد الدولي منح الإمارات استثناء بمشاركة منتخب الرجال فقط في البطولة، حيث من المعتاد أن تشارك الدولة بمنتخبي الرجال والسيدات، إلا أن البطولة كانت بداية للإعلان عن أول منتخب للسيدات.

صفية أيقونة إبداع

سطّرت صفية الصايغ بطلة الإمارات للدراجات الهوائية أروع الإنجازات، بعد فوزها بعدد كبير من الميداليات في المواسم الأخيرة، فيما كانت المشاركة الأبرز في بطولة العالم في أستراليا والتي تأهلت لها من البطولة الآسيوية.

أهدت صفية الصايغ، الإمارات أول ميدالية تاريخية آسيوية في رياضة الدراجات الهوائية للسيدات، بتحقيقها الميدالية البرونزية في سباق الفردي ضد الساعة، فئة تحت 23 عاماً، ضمن منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية في دوشنبه عاصمة طاجيكستان، بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من 25 دولة.

وفازت الصايغ بـ4 ميداليات في كأس العرب للدراجات الهوائية، ووقّعت أول عقد احترافي لها في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، في سابقة تاريخية لها، وانضمت الصايغ، إلى فريق «WorldTour» للمحترفين، لتصبح أول لاعبة إماراتية في تاريخ دراجات الإمارات تنضم إلى صفوف فريق محترف وتشارك في البطولات الخارجية.

ميثاق

أطلق اتحاد رياضة المرأة خلال الملتقى الرياضي للمرأة في أبوظبي «ميثاق رياضة المرأة» في دولة الإمارات الذي يضم 46 اتحاداً رياضياً في الدولة، ويهدف الميثاق إلى تبني سياسات تحقق الترابط والتكامل والحوكمة بين المؤسسات الرياضية ككل لتعمل بشكل مترابط، لبلوغ هدف عام ومشترك، يتمثل في رفع مستوى التنافسية للرياضة لدى لاعباتنا وتحقيق إنجازات مشرفة باسم الدولة على الساحتين المحلية والدولية، تواكب التطور والتقدم المذهل والنجاحات الرائدة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والمجالات.

أول لاعبة إماراتية في المونديال

سجلت وافية درويش المعمري، لاعبة منتخب الشطرنج، إنجازاً فريداً بمشاركتها في كأس العالم الأخيرة في باكو عاصمة أذربيجان، وهي أول مشاركة للاعبة إماراتية في بطولات العالم، واستحقت وافية أن تنال لقب أول لاعبة بعد الإنجازات التي حققتها في مسيرتها على كافة المستويات المحلية، والقارية، والعربية والخليجية.

وكانت نون النسوة قد حققت نجاحات كبيرة على الرقعة الشطرنجية، حيث فاز منتخب الإمارات للسيدات بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للشطرنج الأخير بالهند، كما أحرزت روضة السركال، لاعبة الإمارات وبطلة العالم للشطرنج للناشئات، المركز الثاني والميدالية الفضية لفردي السيدات في بطولة آسيا للشطرنج للهواة للرجال والسيدات، التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط، كما فازت زميلتها وديمة الكلباني بجائزة أفضل لاعبة مصنفة أقل من 1900 في التصنيف الدولي.

بطولات متخصصة

تنظم الهيئات والمجالس والاتحادات الرياضية والأندية، العديد من البطولات والأحداث الرياضية الخاصة بالرياضة النسائية على مدار العام، سواء البطولات المحلية أو الدولية، وتبرز على الساحة دورة جائزة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية المتميزة وجائزة الشيخة هند لألعاب السيدات التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وبطولة الأندية العربية التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الأحداث.