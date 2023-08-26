الشراري والمطروشي يشاركان في «مونديال مصارعة الذراعين»

دبي (الاتحاد)

يشارك عبدالله الشراري وجاسم المطروشي في بطولة العالم لمصارعة الذراعين، والتي انطلقت في كازاخستان أمس، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك في فئة أصحاب الهمم حيث يخوض الدولي عبدالله الشراري منافسات وزن 100 كجم الذي يضم لاعبين عالميين، بينما يشارك جاسم المطروشي في فئة 70 كجم.

أكد فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، رئيس لجنة مصارعة الذراعين، أن المشاركة في «مونديال كازاخستان»، تأتي ضمن الخطة الفنية للاتحاد بنشر ثقافة ممارسة اللعبة، وإيجاد فرص جديدة للاحتكاك، والتعرف على تطور اللعبة عالمياً، متمنياً للاعبين النجاح في مهمتهما الدولية.

وفاز الشراري والمطروشي بميداليتين ذهبيتين، خلال مشاركتهما في البطولة العربية لمصارعة الذراعين «مصر 2020»، بينما أحرز الشراري، ذهبية اليد اليمنى وفضية اليد اليسرى في بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان خلال العام الحالي.