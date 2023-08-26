«الإبحار الشراعي» يدشن أنشطة «أبوظبي للرياضات البحرية»

أبوظبي (وام)

يدشن نادي أبوظبي للرياضات البحرية موسمه الجديد في 24 سبتمبر المقبل بسباق الإبحار الشراعي في منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، ويشهد الموسم الجديد مشاركات متعددة في بطولات بدول أوروبية وآسيوية، ويشارك فريق أبوظبي للزوارق السريعة في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 بإيطاليا الشهر المقبل.. كما يشارك النادي في بطولة العالم للدراجات المائية بإندونيسيا نوفمبر المقبل.. وأكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن الموسم الجديد للنادي يشهد زخماً من المشاركات الدولية التي تعزز النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، وآخرها الفوز بالمرحلة الأولى من بطولة العالم لزوارق فورمولا-2 بليتوانيا.. وأوضح أن النادي يسعى لبناء مجتمع رياضي مستدام، يمارس الرياضة لتحقيق جودة الحياة.