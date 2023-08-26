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الرياضي

استاد آل مكتوم يستضيف مباراة النصر السعودي في «الأبطال»

استاد آل مكتوم يستضيف مباراة النصر السعودي في «الأبطال»
26 أغسطس 2023 23:04

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يستضيف استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، مباراة النصر السعودي أمام ضيفه بريسبوليس الإيراني 27 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، والتي تضم أيضاً الدحيل القطري، والاستقلال طاجيكتسان.
واختارت إدارة النصر السعودي استاد آل مكتوم ملعباً محايداً لاستضافة المواجهة أمام المنافس الإيراني، على أن يحدد الأخير ملعباً لمباراته أمام النصر ضمن الجولة الأولى والمقررة 19 سبتمبر المقبل.
يذكر أن النصر نجح في بلوغ دور المجموعات على حساب شباب الأهلي، بالفوز 4-2 في المباراة التي أقيمت باستاد «مرسول بارك» في الرياض ضمن الدور التمهيدي الفاصل.

دوري أبطال آسيا
استاد آل مكتوم
نادي النصر
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