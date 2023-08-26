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الرياضي

«السماوي» يعزف «رباعية النصر»

«السماوي» يعزف «رباعية النصر»
26 أغسطس 2023 22:50

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


حقق بني ياس فوزاً كبيراً على النصر 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب «السماوي» بالشامخة، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليحصد بني ياس أول ثلاث نقاط، فيما فشل «العميد»، في جمع أي نقطة للمباراة الثانية، ليبقى رصيده خالياً.
جاءت المباراة مثيرة للغاية، حيث شهد الشوط الأول 4 أهداف في 7 دقائق، منح سليمانوف التقدم لـ «السماوي» في الدقيقة 13، من تسديدة ارتطمت بالمدافع ليما، لتسكن شباك «الأزرق»، وتعادل أندريس للنصر في الدقيقة 15، قبل أن يتقدم يوري لـ «العميد» في الدقيقة 17، فيما نجح يوسف نياكاتي في التعادل لـ «أصحاب الأرض» في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2. 

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في الشوط الثاني، أحرز بني ياس هدفين عن طريق نياكاتي في الدقيقة 54، وسواريز في الدقيقة 57.

دوري أدنوك للمحترفين
بني ياس
النصر
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