الأهلي يطلب إعفاء لاعبيه من معسكر «الفراعنة»



القاهرة (د ب أ)

أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، طالب فيه بإعفاء لاعبيه الدوليين من معسكر المنتخب الأول المقرر له من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل، بسبب تحديد مباراة السوبر الأفريقي بالسعودية يوم 15 من الشهر ذاته.

وقال الأهلي في خطابه حسب الموقع الرسمي للنادي: نظراً لأن المنتخب الوطني تأهل رسمياً إلى نهائيات الأمم الأفريقية القادمة، بغض النظر عن مباراته الأخيرة مع نظيره الإثيوبي 8 سبتمبر، كما أن المباراة التالية للمنتخب يوم 12 من نفس الشهر هي تجربة ودية، لذا يأمل النادي المساندة والتعاون من اتحاد الكرة، والعرض العاجل على المدير الفني للمنتخب، بألا تشمل اختياراته لاعبي الأهلي من 12 إلى 4 سبتمبر.

وأضاف: النادي الأهلي وهو يمثل الكرة المصرية لم يقصر يوماً في دعم ومساندة المنتخبات، وعندما تعارضت ارتباطات المنتخب الوطني في السابق، وهو يخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في فبراير 2022، مع مشاركة فريق الأهلي في كأس العالم للأندية بالإمارات في نفس التوقيت، آثر النادي في ذلك الوقت مصلحة المنتخب. وجاء في ختام الخطاب، أن النادي يتطلع إلى دعم اتحاد الكرة والجهاز الفني للمنتخب حتى يحصل الأهلي على فرصة كافية للقيام بالتجهيزات الفنية اللازمة قبل مباراة السوبر الأفريقي.