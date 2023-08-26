«المدفعجية» يبدأ النزيف في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)

سقط أرسنال في فخ التعادل 2-2 مع فولهام الذي خاض الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، في حين عاد مانشستر يونايتد من بعيد أمام ضيفه نوتنجهام فوريست، وخرج فائزاً 3-2.

وأهدر أرسنال وصيف الموسم الماضي أولى نقاطه هذا الموسم، بعد فوزين في المرحلتين الأولين على نوتنجهام فوريست 2-1، وعلى جاره كريستال بالاس 1-0، قبل اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل ضد مانشستر يونايتد.

على «استاد الإمارات» في شمال لندن، لم تكن قد مضت دقيقة واحدة، حتى استغل لاعب الوسط البرازيلي أندرياس بيريرا خطأً دفاعياً، ثم خروج حارس أرسنال آرون رامسديل من مرماه، ليسجّل من خارج المنطقة، وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 70 ليحصل على ضربة جزاء، انبرى لها بوكايو ساكا مدركاً التعادل، قبل أن يضيف «البديل» إدي نكيتياه الثاني بعدها بدقيقتين، مستغلاً تمريرة عرضية من البرتغالي فابيو فييرا.

وتعقدت مهمة فولهام، عندما طرد الحكم مدافع فولهام النيجيري كالفن باسي في الدقيقة 83، لكن فولهام رفض أن يخرج خاسراً، ونجح في إدراك التعادل، عبر لاعب وسطه البرتغالي جواو باولينيا، غامزاً الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك «87».

وعلى ملعب «أولدترافورد»، صعق نوتنجهام مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين سريعين في الدقائق الأربع الأولى الأول، عبر مهاجمه القوي البنية النيجيري تايوو أوونيي الذي سار بالكرة من منتصف الملعب، لينفرد بالحارس الكاميروني أندريه أونانا ويفتتح التسجيل بعد مرور دقيقتين، وسرعان ما أضاف المدافع الإيفواري ويلي بولي الثاني، مستغلاً ركنية تابعها برأيه داخل الشباك.

ورمى مانشستر يونايتد بكل ثقله للتعويض، ونجح صانع ألعابه الدنماركي كريستيان إريكسن من تقليص الفارق، عندما استغل مجهود فردي لماركوس راشفورد على الجناح ليغمزها داخل الشباك «17»، وبعد أن أضاع البرازيلي كاسيميرو هدفاً محققاً، عندما لعب رأسية خارج الخشبات الثلاث والمرمى مشرع أمامه في الشوط الأول، نجح في إدراك التعادل، بعد تمريرة متقنة من قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديز «52».

واستغل «اليونايتد» النقص العددي في صفوف منافسه، نتيجة طرد المدافع جو وورال، إثر مخاشنته فرنانديز المتوجه إلى المرمى «67»، قبل أن يسجل الأخير بعدها بتسع دقائق من ضربة جزاء للخشونة مع راشفورد داخل المنطقة «76».

وتابع توتنهام بدايته الجيّدة مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، وفي غياب هدافه هاري كين المنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني في صفقة ضخمة، بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0، ومني ايفرتون بخسارته الثالثة توالياً هذا الموسم بسقوطه على أرضه أمام وولفرهامبتون 0-1، وتختتم المرحلة يوم الأحد، يلتقي بيرنلي مع أستون فيلا، شيفيلد يونايتد مع مانشستر سيتي «حامل اللقب» ونيوكاسل يونايتد مع ليفربول.