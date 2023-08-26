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الرياضي

«الزعيم» على القمة بـ «ثنائية لابا»

«الزعيم» على القمة بـ «ثنائية لابا»
26 أغسطس 2023 20:29

 
معتز الشامي (دبي)

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حقق العين فوزاً مهماً على حتا بهدفين، أحرزهما «الهداف الاستثنائي» لابا كودجو في الدقيقتين 10 و26، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وشهدت المباراة أفضلية «الزعيم» لعباً ونتيجة، خاصة في الشوط الأول، ليحتل القمة وله 6 نقاط، فيما تكبد «الإعصار» الخسارة الثانية.
لعب العين بأسلوب الضغط على حامل الكرة، والانتشار في الملعب، لمنع «أصحاب الأرض» من التقدم إلى الأمام، وتشكيل أي خطورة على مرمى الحارس خالد عيسى الذي لم يختبر تقريباً طوال الشوطين، بينما تنوعت محاور الهجوم القوي لـ «الزعيم»، سواء عبر الأطراف عن طريق عمير أتزيلي وبندر الأحبابي، أو عبر الاختراق من العمق عبر كاكو والقادمين من الخلف يحيى نادر وكوامي، أو الجبهة اليسرى القوية بتحركات سفيان رحيمي وإيريك.
وجاء الهدف الأول من «جملة تكتيكية» انتهت بتمريرة «سحرية» أمام المنطقة من عمير أتزيلي، وصلت إلى لابا الذي سدد كرة رائعة هزت الشباك، وهو «البصمة الأولى» لـ «الهداف التوجولي» هذا الموسم، بعدما «صام» في الجولة الأولى أمام بني ياس.
وواصل «الزعيم» سيطرته على مجريات اللعب، وعزز لابا تقدم فريقه بهدف من صناعة بندر الأحبابي الذي لعب عرضية نموذجية داخل المنطقة، انقض عليها لابا بضربة رأس بارعة في المرمى، ليصبح الأحبابي أكثر من صنع أهدافاً للابا في التشكيلة الحالية للعين في «دوري المحترفين» بواقع 17 من أصل 88 هدفاً أحرزها لابا.
وفي الشوط الثاني حاول حتا العودة إلى المباراة، وأجرى مدربه عدداً من التغييرات، إلا أن النتيجة بقيت من دون تغيير حتى صافرة النهاية.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
حتا
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