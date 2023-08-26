«التعادل السلبي» يحسم لقاء البطائح واتحاد كلباء



علي معالي (الشارقة)



تعادل البطائح واتحاد كلباء من دون أهداف، في الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد خالد بن محمد بالشارقة، بعد مباراة «متوسطة المستوى»، ليرفع «الراقي» رصيده إلى 4 نقاط، وينتزع «النمور» النقطة الأولى، والتعادل هو الأول هذا الموسم.

ضغط «الراقي» مبكراً، وهدد مرمى «النمور» في أكثر من مناسبة، واضطر فرهاد مجيدي إلى إجراء تغيير اضطراري بخروج فرنانديز للإصابة، وشارك ميشيل زاناتا بدلاً منه بعد 20 دقيقة، وغلف «الحذر» أداء الفريقين بمرور الوقت، وأتيحت فرصة للبطائح أهدرها أناتولي في الدقيقة 37، ورد عليه اتحاد كلباء بفرصة أضاعها لياندرو في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.،

وفي بداية الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً سجله أناتولي في الدقيقة 50 بداعي التسلل، ومالت الأفضلية لمصلحة البطائح الذي أجاد لاعبوه الانتشار الجيد في الملعب، ولكن دون تهديد للمرمى، وأنقذ إبراهيم عيسى حارس «الراقي» كرة دانييل بيسا، ولم تنجح التغييرات في تعديل النتيجة السلبية، رغم تعدد الفرص، وشهد الوقت المحتسب بدلاً من الضائع طرد فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء.