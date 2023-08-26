الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الإمارات والسعودية يوقعان مذكرة تعاون رياضي في القوة البدنية

الإمارات والسعودية يوقعان مذكرة تعاون رياضي في القوة البدنية
26 أغسطس 2023 19:59

 
الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
السعودية تهتم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا
حل مجلس إدارة نادي الشباب


وقع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ولجنة ألعاب القوة في السعودية، مذكرة تفاهم تختص برياضة القوة البدنية، بهدف تعزيز التعاون الرياضي المشترك، في تطوير رياضة القوة البدنية بشكل يتناسب والنقلة النوعية التي تشهدها في البلدين.
وتم توقيع مذكرة التفاهم والتعاون في قاعة المؤتمرات في جامعة الشارقة، برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشاد سلطاني، والأمين العام للاتحاد الدولي الكازاخستانية تيتيانا، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة القوة البدنية في الإمارات فيصل الغيص الزعابي، والمدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة السعودي عبدالعزيز المري، وعميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة الدكتور عيد محمد كنعان، والحكم الدولي ورئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة صلاح العامري، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، وعدد من الإداريين والمدربين.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات في الجانب التحكيمي وتنظيم البطولات، وتنظيم المعسكرات الخارجية، وإقامة المحاضرات التثقيفية بالقوة البدنية، والمشاركة في البطولات التي تنظم وفقاً لأجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للقوة البدنية.
وثمن فيصل الغيص الزعابي دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتوفير البيئة المناسبة لتطور رياضة القوة البدنية، ورحب بالأفكار التي طرحها الجانب السعودي، لمزيد من التعاون المثمر، وقدم شكره الى جامعة الشارقة لاستضافة مراسم توقيع الاتفاقية والتعاون المستقبلي، وبما يخدم أبناء المجتمع.
من جانبه قال المدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة في السعودية عبد العزيز المري، أن النقلة النوعية التي تشهدها رياضة القوة البدنية الإماراتية والنتائج الإيجابية المتحققة مهدت إلى العمل لأجل التعاون المشترك، وبما يخدم رياضة القوة البدنية لدى الجانبين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك اجتماعات مقبلة يتم عقدها لتعزيز مذكرة التفاهم.

الإمارات
السعودية
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
الشارقة
جامعة الشارقة
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©