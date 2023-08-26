الإمارات والسعودية يوقعان مذكرة تعاون رياضي في القوة البدنية



الشارقة (وام)



وقع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ولجنة ألعاب القوة في السعودية، مذكرة تفاهم تختص برياضة القوة البدنية، بهدف تعزيز التعاون الرياضي المشترك، في تطوير رياضة القوة البدنية بشكل يتناسب والنقلة النوعية التي تشهدها في البلدين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم والتعاون في قاعة المؤتمرات في جامعة الشارقة، برعاية رئيس الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية فرشاد سلطاني، والأمين العام للاتحاد الدولي الكازاخستانية تيتيانا، وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس لجنة القوة البدنية في الإمارات فيصل الغيص الزعابي، والمدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة السعودي عبدالعزيز المري، وعميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة الدكتور عيد محمد كنعان، والحكم الدولي ورئيس قسم النشاط الرياضي في الجامعة صلاح العامري، والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، وعدد من الإداريين والمدربين.

وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات في الجانب التحكيمي وتنظيم البطولات، وتنظيم المعسكرات الخارجية، وإقامة المحاضرات التثقيفية بالقوة البدنية، والمشاركة في البطولات التي تنظم وفقاً لأجندة الاتحادين الآسيوي والدولي للقوة البدنية.

وثمن فيصل الغيص الزعابي دعم ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتوفير البيئة المناسبة لتطور رياضة القوة البدنية، ورحب بالأفكار التي طرحها الجانب السعودي، لمزيد من التعاون المثمر، وقدم شكره الى جامعة الشارقة لاستضافة مراسم توقيع الاتفاقية والتعاون المستقبلي، وبما يخدم أبناء المجتمع.

من جانبه قال المدير التنفيذي للجنة ألعاب القوة في السعودية عبد العزيز المري، أن النقلة النوعية التي تشهدها رياضة القوة البدنية الإماراتية والنتائج الإيجابية المتحققة مهدت إلى العمل لأجل التعاون المشترك، وبما يخدم رياضة القوة البدنية لدى الجانبين، مشيراً إلى أنه ستكون هناك اجتماعات مقبلة يتم عقدها لتعزيز مذكرة التفاهم.