سانشيز يعود إلى الإنتر



ميلانو (د ب أ)



أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، عن عودة لاعبه التشيلي الدولي أليكسيس سانشيز «34 عاماً» إلى صفوف الفريق، بعد موسم ناجح مع مارسيليا الفرنسي.

ويعود أليكسيس إلى صفوف الفريق الإيطالي في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لمدة عام واحد.

وأوضح إنتر ميلان في بيانه أن أليكسيس خاض 109 مباريات وسجل 20 هدفاً، وفاز بألقاب ثلاث بطولات مع الفريق خلال الفترة، التي لعب فيها مع الفريق من 2019 إلى 2022، وأن مسلسل النجاح يمكن أن يعود مع انضمامه مجدداً لصفوف الفريق.

وقال أليكسيس إنه يتطلع للعودة إلى المشاركة مع إنتر في المباريات، فيما نشر النادي صورة للاعب على «إكس» (تويتر سابقا) مع «تغريدة» بأن أليكسيس سيرتدي خلال الفترة المقبلة القميص رقم 70 وخلال الموسم الماضي، خاض أليكسيس 44 مباراة مع مرسيليا في مختلف البطولات؛ وسجل فيها 18 هدفا وصنع ثلاثة أهداف لزملائه، وسبق لأليكسيس اللعب أيضاً لفرق مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.