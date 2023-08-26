الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأهلي يتعاقد مع «جوهرة إسبانيا»

الأهلي يتعاقد مع «جوهرة إسبانيا»
26 أغسطس 2023 18:47

 
الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
السعودية تهتم بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا
حل مجلس إدارة نادي الشباب

تعاقد الأهلي السعودي مع لاعب الوسط الإسباني الشاب جابري فيجا البالغ 21 عاماً من سلتا فيجو حتى 2026.
ولم يعلن الأهلي، على غرار كامل الانتقالات السعودية هذا الصيف، قيمة الصفقة، بيد أن تقارير صحفية أشارت إلى إنفاقه 35 مليون يورو «38 مليون دولار» لضم فيجا.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس حيث أنهى اللاعب فحصه الطبي.
وكتب حساب الأهلي في منصة اكس (تويتر سابقاً) «الجوهرة فيجا بالألوان الأجمل، جوهرة إسبانيا سيقف يردّد النشيد".
وكان فيجا محط أنظار أندية كبرى ورطبته تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في فترات سابقة.
وكان الأهلي قد عزز صفوفه في الفترة الصيفية الجارية بعدد من الصفقات المتميزة، في مقدمها الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سان ماكسيمان، الإيفواري فرانك كيسي، الحارس السنغالي إدوار ميندي، التركي ميريح دميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز.
ويسير الأهلي بخطى ثابتة في انطلاق مشواره في الدوري المحلي، حيث حقق «العلامة الكاملة»، بعد أول أول ثلاث مراحل من المسابقة، بالفوز على الحزم 3-1، الخليج 3-1، والأخدود بصعوبة 1-0.

السعودية
الأهلي السعودي
سيلتا فيجو
برشلونة
ريال مدريد
رياض محرز
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©