الأهلي يتعاقد مع «جوهرة إسبانيا»



الرياض (أ ف ب)

تعاقد الأهلي السعودي مع لاعب الوسط الإسباني الشاب جابري فيجا البالغ 21 عاماً من سلتا فيجو حتى 2026.

ولم يعلن الأهلي، على غرار كامل الانتقالات السعودية هذا الصيف، قيمة الصفقة، بيد أن تقارير صحفية أشارت إلى إنفاقه 35 مليون يورو «38 مليون دولار» لضم فيجا.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النادي الأهلي يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس حيث أنهى اللاعب فحصه الطبي.

وكتب حساب الأهلي في منصة اكس (تويتر سابقاً) «الجوهرة فيجا بالألوان الأجمل، جوهرة إسبانيا سيقف يردّد النشيد".

وكان فيجا محط أنظار أندية كبرى ورطبته تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في فترات سابقة.

وكان الأهلي قد عزز صفوفه في الفترة الصيفية الجارية بعدد من الصفقات المتميزة، في مقدمها الجزائري رياض محرز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الفرنسي آلان سان ماكسيمان، الإيفواري فرانك كيسي، الحارس السنغالي إدوار ميندي، التركي ميريح دميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز.

ويسير الأهلي بخطى ثابتة في انطلاق مشواره في الدوري المحلي، حيث حقق «العلامة الكاملة»، بعد أول أول ثلاث مراحل من المسابقة، بالفوز على الحزم 3-1، الخليج 3-1، والأخدود بصعوبة 1-0.