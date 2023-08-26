توتنهام يتصدّر «البريميرليج» مؤقتاً



لندن (أ ف ب)

تابع توتنهام بدايته الجيّدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع مدرّبه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوجلو، فتصدّر الترتيب موقتاً بفوزه على مضيفه بورنموث 2-0، في المرحلة الثالثة.

وسجّل لفريق شمال لندن جيمس ماديسون «17»، والسويدي ديان كولوشيفسكي «63»، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط، بفارق نقطة عن كل من برايتون، مانشستر سيتي حامل اللقب ووصيفه أرسنال الذين خاضوا مباراة أقل.

وبعد أسبوعين من رحيل هدافه التاريخي هاري كين إلى بايرن ميونيخ الألماني، تابع توتنهام تقديم المستويات الجيدة، ويدين بذلك إلى لاعب الوسط الهجومي ماديسون القادم من ليستر سيتي مقابل 50 مليون دولار.

وترجم هدفه المبكر في الشوط الأول سيطرة توتنهام، فيما بدا بورنموث الأفضل في الثاني، إلى أن حسم كولوشيفسكي النتيجة منطقياً في الدقيقة 63.

وكانت مشاركة ماديسون غير مؤكّدة بعد إصابته خلال الفوز على مانشستر يونايتد 2-0 الأسبوع الماضي.

وفيما يلمع ماديسون مع فريقه الجديد، يتابع المهاجم البرازيلي ريشارليسون أداءه المخيب، فاستبدله المدرب بعد ساعة من انطلاق المباراة.