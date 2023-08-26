الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

700 ألف درهم رعاية «الإمارات العقارية» للنصر

700 ألف درهم رعاية «الإمارات العقارية» للنصر
26 أغسطس 2023 17:22

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشحي يحلم بذهبية الحزام الأسود في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»
اتحاد الكرة يشارك في دورة «الفيفا» للقيادات الفنية


ضمن محور الاستدامة المالية في نادي النصر، أبرمت شركة النصر للاستثمار عقداً مع شركة الإمارات العقارية لتأجير مبنى النصر سنترال الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 116 شقة لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى عقد رعاية للنادي بقيمة 700 ألف درهم.
جرت مراسم التوقيع بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ونورة الجسمي عضو مجلس الإدارة، ومحمد أونام فاياليل رئيس المكتب التنفيذي لشركة الإمارات العقارية.
وعبر منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، عن سعادته بتجديد الشراكة مع الإمارات العقارية، مشدداً على أن نادي النصر وشركة الاستثمار يعملان بشكل حثيث على خطة استثمارية راسخة وطويلة الأمد لتعظيم العائد الاستثماري للأصول الموجودة من أراض أو مبان في سبيل الوصول للاكتفاء الذاتي من خلال المصادر المالية.

الإمارات
دبي
نادي النصر
الإمارات العقارية
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©