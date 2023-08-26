700 ألف درهم رعاية «الإمارات العقارية» للنصر



دبي (الاتحاد)



ضمن محور الاستدامة المالية في نادي النصر، أبرمت شركة النصر للاستثمار عقداً مع شركة الإمارات العقارية لتأجير مبنى النصر سنترال الذي يبلغ عدد وحداته السكنية 116 شقة لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى عقد رعاية للنادي بقيمة 700 ألف درهم.

جرت مراسم التوقيع بحضور منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وسعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ونورة الجسمي عضو مجلس الإدارة، ومحمد أونام فاياليل رئيس المكتب التنفيذي لشركة الإمارات العقارية.

وعبر منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، عن سعادته بتجديد الشراكة مع الإمارات العقارية، مشدداً على أن نادي النصر وشركة الاستثمار يعملان بشكل حثيث على خطة استثمارية راسخة وطويلة الأمد لتعظيم العائد الاستثماري للأصول الموجودة من أراض أو مبان في سبيل الوصول للاكتفاء الذاتي من خلال المصادر المالية.