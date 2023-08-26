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«الفيفا» يوقف رئيس الاتحاد الإسباني

«الفيفا» يوقف رئيس الاتحاد الإسباني
26 أغسطس 2023 17:13

 
مدريد (رويترز) 

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أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وسط ضجة أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني إيرموسو وقبلها خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وتمسك روبياليس بمنصبه رغم توقعات باستقالته، بينما لوح الاتحاد الإسباني باتخاذ إجراءات قانونية للدفاع عن رئيسه.
وقال «الفيفا» في بيان: قرر رئيس لجنة الانضباط بـ «الفيفا»، إيقاف روبياليس مؤقتاً عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي.
كما أمرت اللجنة روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع إيرموسو أو من حولها.
وكانت تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم ولاعبات أخريات قد أعلنّ أنهن لن يلعبن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيساً للاتحاد.
وأضاف «الفيفا» أنه أخطر روبياليس والاتحاد الإسباني والاتحاد الأوروبي «اليويفا» بالقرار لتنفيذه.
وقالت اللجنة إنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي تتخذها لحين التوصل لقرار نهائي.

الفيفا
اليويفا
الاتحاد الإسباني لكرة القدم
مونديال السيدات
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