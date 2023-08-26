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الرياضي

«الرجبي» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»

«الرجبي» إلى نصف نهائي «سباعيات آسيا»
26 أغسطس 2023 16:28

رضا سليم (دبي) 

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تأهل منتخب الرجبي إلى نصف نهائي بطولة سلسلة سباعيات آسيا المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، بمشاركة 8 دول، ويلعب منتخبنا أمام اليابان الأحد، وفي حال فوزه يخوض النهائي مع الفائز من كوريا وهونج كونج.
وخاض منتخبنا الدور التمهيدي في المجموعة الثانية مع كوريا الجنوبية والفلبين وماليزيا، ونجح في الفوز على الفلبين 29-5، وعلى ماليزيا 27-0، وخسر أمام كوريا صاحب الأرض 5-34، فيما تأهل من المجموعة الأولى اليابان وهونج كونج.
من جانبه، أعرب محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، عن سعادته بتخطي الدور الأول، والتأهل إلى «المربع الذهبي» للبطولة التي تضم منتخبات قوية، وقال: التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات في «السباعيات الآسيوية» مكسب كبير، لكننا نسعى للتأهل إلى النهائي، والمنافسة على اللقب، خاصة أن اسم منتخب الإمارات أصبح كبيراً في القارة الآسيوية، ودائماً هدفنا في كل بطولة المركز الأول.

 

الإمارات
الرجبي
كوريا الجنوبية
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