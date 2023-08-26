أحمد خميس يصطاد 3 ميداليات في «مونديال رفعات القوة»



دبي (الاتحاد)



أهدى بطلنا أحمد خميس البلوشي، منتخبنا 3 ميداليات في ختام منافسات اليوم الرابع، ضمن بطولة العالم لرفعات القوة المقامة قي دبي، بعدما حقق ذهبية «الماستر» المجموع في وزن فوق 107 كجم، وفضية المجموع العام، وفضية أفضل رفعة في «الماستر» في نفس الوزن، ونجحت الصينية فيفي في تحطيم الرقم العالمي في وزن 86 كجم، بعدما رفعت 158 كجم.

وشهد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من منافسات «المونديال»، مؤكداً أن نجاحات أصحاب الهمم ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات أصحاب الهمم، معرباً عن سعادته بمشاركة الأبطال من مختلف قارات العالم في الحدث العالمي.

وقال معاليه: دبي تملك مقومات استضافة بطولة كل يوم، وقوة دبي في أنها كتلة واحدة، وحرص الدول على الوجود في البطولات التي تنظمها دبي، يعزز ثقة الدول في إمكاناتها ومكانتها العالمية في الإبهار، خصوصاً في ظل توفر كل مقومات النجاح للوصول بالأحداث العالمية إلى التميز الذي ينشده الجميع، كما أن حكومة دبي تدعم برامج وأنشطة أصحاب الهمم التي تنمي قدراتهم، وتحقق الدمج الشامل.

وصف معاليه تنظيم المونديال بالرائع، موجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة، وماجد العصيمي مدير الحدث، وأحمد الحمادي نائب مدير الحدث، وفرق العمل المختلفة، وأسرة نادي دبي لأصحاب الهمم على التنظيم الرائع.

من ناحيته، أشاد خليفة البلوشي إداري منتخبنا بإنجاز أحمد خميس البلوشي، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تولي أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً، مما كان له المردود الإيجابي على وصولهم إلى منصات التتويج، وقال: حصول البلوشي على 3 ميداليات في «مونديال دبي» ينعكس إيجاباً على مسيرته خلال المشاركات الخارجية المقبلة، لتعزيز إنجازات أصحاب الهمم.