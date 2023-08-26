«الملك» و«الإمبراطور» في «القمة الجماهيرية»



معتصم عبدالله (دبي)



يسدل طرفا «الملحق الآسيوي» لأنديتنا في «دوري أبطال آسيا 2023- 2024»، شباب الأهلي والشارقة الستار على الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، مساء الأحد، حينما يستقبل «الفرسان» ضيفه خورفكان على استاد راشد في دبي، ويواجه «الملك» ضيفه الوصل على ملعب الأول بـ«الإمارة الباسمة»، قبل فترة التوقف الأول للدوري، بالتزامن مع تجمع المنتخبين الأول والأولمبي.

وخاض شباب الأهلي والشارقة على التوالي، يوم الثلاثاء الماضي، مباريات الدور التمهيدي الفاصل لأبطال آسيا خارج قواعدهما، بعدما خسر «الفرسان» أمام مضيفه النصر السعودي 2-4 في دقائق الوقت القاتل على ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، ليهدر فرصة التأهل، فيما عاد «الملك» ببطاقة العبور إلى دور المجموعات، بالفوز على مضيفه تراكتور الإيراني 3-1 في معقل الأخير بمدينة تبريز.

في المباراة الأولى، يبحث «الفرسان» عن غسل أحزان الوداع الآسيوي، في مواجهة ضيفه «النسور»، وتجمع الفريقين الرغبة المشتركة في الوصول إلى «النقطة السادسة» في الدوري، بعدما دشن شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب الموسم الماضي، بالفوز أمام مضيفه عجمان 3-0 في الجولة الأولى، فيما حول خورفكان خسارته بهدف أمام ضيفه حتا إلى فوز ثمين 2-1.

ويتسلح شباب الأهلي بالأفضلية المطلقة في مواجهة خورفكان، حيث يعد الأخير واحداً من بين 5 أندية لم يخسر أمامها «الفرسان» في «دوري المحترفين»، إلى جانب اتحاد كلباء، حتا، البطائح، والعروبة، وفاز شباب الأهلي في 6 من 7 مباريات جمعت الفريقين، مقابل التعادل في واحدة.

ويحتضن استاد الشارقة بـ«الإمارة الباسمة» «القمة الجماهيرية» التي تجمع «الملك» السعيد بالتأهل القاري إلى دوري المجموعات لأبطال آسيا 2023- 2024، أمام ضيفه «الإمبراطور» المتسلح بقوة المساندة الجماهيرية لأنصار فريقه في «كلاسيكو منتظر».

وتزيد نتيجة الفوز في الجولة الأولى التي شهدت تفوق الشارقة أمام مضيفه اتحاد كلباء 4-3، وعبور الوصل عقبة ضيفه الإمارات 1-0، من عوامل الإثارة لقمة ختام «الجولة الثانية»، في ظل الرغبة المشتركة للوصول إلى «النقطة السادسة».

وتترقب جماهير «الملك» في المواجهة الظهور الأول للتونسي فراس بالعربي الغائب عن المشاركة خلال المباريات الماضية، في الوقت الذي نوه فيه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدرب الوصل، إلى احتمال غياب علي صالح صاحب هدف الفوز في مباراة «الصقور» بداعي الإصابة، حيث قال: «لا يوجد لدينا غيابات باستثناء علي صالح الذي لم تتأكد مشاركته، ولا نرغب في المخاطرة بفقدان اللاعب لفترة طويلة من أجل مباراة واحدة.

وتحمل مباراة الليلة الرقم 27 في تاريخ مواجهات القطبين في «دوري المحترفين»، حيث يتفوق الوصل برصيد 11 انتصاراً، مقابل 7 انتصارات للشارقة، فيما حسم التعادل 7 مواجهات أخرى.

أفضلية «الموسم الثامن»



يطارد شباب الأهلي الفوز أمام ضيفه خورفكان في المباراة ضمن الجولة الثانية، ليعزز ظهوره الإيجابي في انطلاقة «دوري المحترفين» للموسم الثامن في سجله، بعدما حقق الفوز في أول جولتين خلال 7 مواسم في تاريخه.

ليما ينشد «الهدف 12»



يقف فابيو ليما نجم الوصل على رأس قائمة هدافي لقاءات فريقه أمام الشارقة في «دوري المحترفين»، برصيد 11 هدفاً، واحتفل ليما أمام «الملك» بالذات بأول أهدافه الرسمية في الدوري في أكتوبر 2014، حينما قاد فريقه للفوز 1-0.

مباريات الأحد

شباب الأهلي - خورفكان 18:00

الشارقة - الوصل 20:30