همامي بطل «العربية 43» في «محاربي الإمارات»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حقق التونسي وسام همامي بطل وزن الوسط إنجازاً كبيراً، بعد تتويجه بلقب النسخة العربية الـ43 من بطولة «محاربي الإمارات»، وذلك بعد الفوز على المغربي بدر الدين دياني، ليصبح أول مقاتل في تاريخ منافسات البطولة يحقق لقب نسختين مختلفتين، هما العربية والأفريقية.

وأقيمت منافسات النسخة الدولية من البطولة في صالة «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي بمشاركة نخبة من المقاتلين.

وحلق وسام همامي باللقب، بعد أداء مهاري على حساب بدر الدين دياني بطل النسخة الأفريقية بالضربة القاضية من الجولة الأولى.

وتُوج الكويتي عبدالله البوشهري في النزال الرئيسي الثاني على حساب منافسه المصري أدهم محمد، بالإخضاع في وزن الوسط.

وشهدت البطولة العربية إقامة 12 نزالاً قوياً، وتم من خلالها توحيد لقبي السلسلة العربية والأفريقية للمرة الأولى في تاريخها، وحظيت بحضور جماهيري متميز.

حضر المنافسات وتوج الفائزين، صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والبريطاني كريث بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية منظم الحدث.

وفي باقي النزالات، حسمت الكويتية إيمان المضاف نزال السيدات لمصلحتها، بعد التغلب على المصرية فرح يوسف في وزن الريشة، وفاز الأردني عبدالرحمن الحياصات على المغربي أنور بن سعيد بقرار الحكام في وزن الحر.

وأكد البريطاني كريث بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن منصة محاربي الإمارات أصبحت ظاهرة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط والعالم العربي، من خلال تعزيزها لهذه الرياضة في المنطقة، وفتح الباب للاعبين لمنصة «يو أف سي»، كما أنها أصبحت اسماً بارزاً في مجال اللعبة بجميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، أن مستوى المقاتلين والمقاتلات العرب، في تطور مستمر، من خلال المنافسة بالمنصة الاحترافية في الإمارات، فيما أسهمت البطولة في ارتفاع شعبية الفنون القتالية المختلطة في الإمارات والمنطقة.

ومن جانبه، أعرب همامي عن سعادته الكبيرة باللقب، مؤكداً أن الاستعدادات القوية، ودعم البطل التونسي منير لزاز أسهما في الفوز، الأمر الذي يدعمه في المنافسة على لقب البطولة الدولية.

وتوجه البطل بوشهري بالشكر إلى أبوظبي والجمهور الذي وُجد في «الاتحاد آرينا»، لافتاً إلى أن معسكر العاصمة الإماراتية الناجح قاده إلى التتويج المهم في مسيرته.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أن بطولة «محاربي الإمارات»، حققت نجاحاً لافتاً خلال الفترة الماضية، وتُوج بالوصول إلى النسختين الـ43، و44 العربية والعالمية، وسط حضور جماهيري لافت من مختلف الجنسيات.

وأشار درويش إلى أن البطولة تخطت الآن مرحلة إبراز المواهب، وأصبحت محطة للتنافس العالمي، بمشاركة نخبة نجوم الفنون القتالية من جميع أنحاء العالم، وهو ما انعكس على جودة المنافسات وقوتها، مشيراً إلى أنها أصبحت «ماركة مسجلة» في عالم الفنون القتالية.