هوينيس: «البايرن» ضل الطريق!

قال أولي هوينيس، الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن النادي بحاجة إلى إصلاح هياكله، بعد أن سار في الطريق الخاطئ مؤخراً.

وسبق لهوينيس تولي منصب المدير الإداري لبايرن ميونيخ ورئيس النادي خلال مسيرة مهنية طويلة استمرت لنحو أربعة عقود.

ويتواجد هوينيس ضمن المجلس الإشرافي بالنادي، وكذلك ضمن اللجنة الرياضية التي تشرف على الانتقالات وأنشطة أخرى.

وقال هوينيس، في تصريحات لصحيفة «بيلد آم سونتاج»: «البايرن» كان يسير في الاتجاه الخاطئ منذ فترة.

وأضاف: أبرز مهمة بالنسبة لنا في العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة تتمثل في القيام بمحاولة أخرى، جنباً إلى جنب مع المجلس الإشرافي، لقيادة «البايرن» نحو المستقبل، والنادي افتقد الهياكل شيئاً ما مؤخراً، حيث كان هناك العديد من المستشارين الخارجيين، وعلينا أن نعود إلى المسار الصحيح و«البايرن» يجب أن يشهد أشخاصاً بداخله يحددون هوية النادي بأنفسهم.

وكان اختيار هوينيس وزميله، لفترة طويلة، كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي السابق، قد وقع على اللاعبين السابقين أوليفر كان وحسن صالح حميديتش لتولي منصبي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة.

ولكن بايرن ميونيخ أعلن الاستغناء عن خدمات أوليفر كان وحميديتش في مايو لأسباب من بينها ظروف إقالة جوليان ناجلسمان من منصب المدير الفني للفريق في مارس.

وتولى يان- كريستيان دريسن منصب الرئيس التنفيذي، كما يتولى كريستوف فروند منصب مدير الكرة اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وقال هوينيس إنه ورومينيجه كانا قد عملا معاً بشكل جيد من جديد، بعد خلاف سابق حول قضايا مختلفة.

وأضاف هوينيس: كنا ندعم بعضنا بعضاً، وهذا ينطبق على كل من كانوا يتخذون القرار معنا، وهو أمر جيد للنادي بأكمله.