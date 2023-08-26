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روما يضمّ أزمون ويفاوض لوكاكو

روما يضمّ أزمون ويفاوض لوكاكو
26 أغسطس 2023 13:54

 
روما (أ ف ب) 

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أعلن روما الإيطالي استقدام المهاجم الإيراني الدولي سردار أزمون، ويفاوض بحسب تقارير صحفية تشيلسي الإنجليزي لاستعارة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.
وانضم أزمون «28 عاماً» إلى روما قادماً من باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة مع خيار شرائه، بحسب ما أوضح مدرب فريق العاصمة البرتغالي جوزيه مورينيو.
وحمل أزمون ألوان ليفركوزن منذ يناير 2022، لكن بعد ستة أشهر واعدة، ابتعد عن الشباك، ولم يسجّل سوى سبعة أهداف في 53 مباراة في مختلف المسابقات.
قال المدير العام لروما البرتغالي تياجو بينتو «هو لاعب نتابعه منذ فترة».
وقد لا يكون أزمون الذي احترف معظم مسيرته في الدوري الروسي مع روبين قازان وروستوف وزينيت سان بطرسبرج، القادم الوحيد في القطاع الهجومي لروما الذي وقع في فخ التعادل أمام ساليرنيتانا 2-2 في المرحلة الأولى من موسم الدوري الإيطالي.
يتواجد مالكه الأميركي دان فريدكين راهناً في لندن للتفاوض حول قدوم لوكاكو على سبيل الإعارة، بحسب ما أشارت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت التي أضافت أن المفاوضات تدور حول رغبة روما بمشاركة راتبه مع تشيلسي.
ولوكاكو الذي اتصل بمورينيو عبر الهاتف، لا يدخل ضمن حسابات المدرب الأرجنتيني لتشيلسي ماوريسيو بوكيتينو.
خاض اللاعب القادم في 2021 إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو، الموسم الماضي معاراً مع إنتر الإيطالي وصيف بطل أوروبا، ورغم تسجيله 14 هدفاً وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، لم يعبّر لوكاكو عن رغبته بالبقاء.
وكان يوفنتوس منافساً لضمّه ضمن مبادلة مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش، بيد أن المشجعين عارضوا هذه الفكرة، وبحال انتقاله إلى روما، يتواجد إلى جانب الأرجنتيني باولو ديبالا.

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