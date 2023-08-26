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الرياضي

«السلسلة الرباعية» تؤكد تفوق الوحدة على الجزيرة

«السلسلة الرباعية» تؤكد تفوق الوحدة على الجزيرة
26 أغسطس 2023 14:00

 
مصطفى الديب (أبوظبي)

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واصل الوحدة تفوقه على الجزيرة في «ديربي العاصمة»، حيث حقق عليه «الانتصار الرابع» على التوالي في «دوري المحترفين»، بعدما تغلب عليه 2-1، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسبق أن رجحت كفة «العنابي» على «فخر أبوظبي» ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي، بجانب لقاء الدور الثاني من الموسم قبل الماضي، فيما يعود آخر فوز للجزيرة على الوحدة بهدفين في الجولة الأولى من موسم 2020- 2021، وفي الوقت نفسه، فإن «فخر أبوظبي» يخسر 4 مباريات متتالية أمام نفس المنافس للمرة الأولى في «الاحتراف».
ورغم سيطرة الجزيرة على المباراة والاستحواذ شبه التام على الكرة، إلا أنه لم ينجح في هز شباك الوحدة، إلا من خلال ضربة جزاء، حيث نجح دفاع «العنابي» في إيقاف خطورة هجوم «أصحاب الأرض»، خاصة «الهداف التاريخي» علي مبخوت.
المثير أن دفاع الوحدة كان «نقطة القوة» التي أسهمت بشكل كبير في الفوز على الجزيرة، في حين أنه «السبب المباشر» أيضاً في الخسارة الأولى أمام البطائح، في انطلاق مباريات الموسم.
وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة أنه عمل خلال الأيام القليلة الماضية على علاج الأخطاء التي تسببت في الخسارة من البطائح، وقال: وقعنا في أخطاء دفاعية في المباراة الأولى، وحاولنا علاجها بشكل مكثف خلال التدريبات، وهو ما نجحنا فيه.
وشدد موسيماني على أن مواجهة الجزيرة جاءت قوية للغاية، وتستحق أن تكون «لقاء ديربي»، مشيراً إلى أن الفوز خطوة مهمة لاستعادة الثقة، بعد خسارة «ضربة البداية»، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الانتصار لا شيء فيما تبقى من مشوار، وأنه مجرد ثلاث نقاط.

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
الجزيرة
بيتسو موسيماني
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