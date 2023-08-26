فاطمة الزهراء تهدي المغرب أول ميدالية في «ماراثون السيدات»



بودابست (أ ف ب)

أهدت فاطمة الزهراء كردادي سيدات المغرب أوّل ميدالية في سباق الماراثون، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، بعد إحرازها برونزية مونديال بودابست السبت، إثر حلولها وراء الإثيوبيتين أماني بيريسو شانكولي وجوتيتوم جبراسيلاسي.

وسجّلت شانكولي البالغة 31 عاماً ساعتين و24 دقيقة و23 ثانية في شوارع العاصمة المجرية، متقدّمة على مواطنتها وحاملة اللقب جبراسيلاسي «2:24:34 ساعة»، فيما بلغ توقيت كردادي «31 عاماً» ساعتين و25 دقيقة و17 ثانية.

ومع برونزية كردادي غير المسبوقة لسيدات المغرب في ماراثون بطولة العالم، تكون قد أهدت بلادها ثاني ميدالية في المونديال الحالي، بعد ذهبية سفيان البقالي في سباق 3 آلاف متر موانع، والثالثة للعرب، بعد برونزية القطري معتز برشم في الوثب العالي.

وكانت شانكولي قد سجّلت ثالث أسرع زمن في تاريخ السباق الذي يمتد على مسافة 42 كيلومتراً، خلال فوزها العام الماضي في ماراثون فالنسيا الإسباني.

وبعد 10 كيلومترات من خط الانطلاق، تصدّرت الكينيتان روزماري وإنجيرو ولوناه شيمتاي سالبيتير والإثيوبيات تسيهاي جيميتشو، جبراسيلاسي، ياليمزيرف ييهالاو وشانكولي.

تراجعت جيميتشو ثم الكينيتان، ما وضع الإثيوبيات الثلاث المتبقيات في المقدمة عند الكيلومتر الـ36، وتصدّرت شانكولي قبل خمسة كيلومترات من النهاية، بفارق صغير عن ييهالاو وجبراسيلاسي.

قبل كيلومترين من خط الوصول، تسارعت خطوات المغربية كردادي، في ظل إرهاق ييهالاو، فأحرزت المغربية البرونزية وراء شانكولي، وصيفة ماراثون بوسطن وجبراسيلاسي.