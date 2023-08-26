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«ألعاب القوى» يختتم الإعداد للبطولة العربية

«ألعاب القوى» يختتم الإعداد للبطولة العربية
26 أغسطس 2023 13:00

أبوظبي (وام)

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تعود بعثة منتخب ألعاب القوى إلى الدولة، اليوم السبت قادمة من تركيا، بعد ختام معسكر الإعداد لفئات الوثب، والسرعات، والمسافات المتوسطة، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والناشئات، المقررة في عُمان من 8 إلى 11 سبتمبر المقبل.
كما يختتم منتخب ألعاب القوى لفئة الرمي معسكره التحضيري في مصر، اليوم، ضمن الخطة المقررة من لجنة المنتخبات لتأهيل اللاعبين للمنافسات المقبلة.
وتضمن المعسكران تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المقررة من الأجهزة الفنية في الجانبين البدني والفني، لتعزيز جاهزية المنتخب للبطولة العربية.
ويحتضن مجمع السلطان قابوس للثقافة والرياضة والترفيه القسم الأكبر من فعاليات البطولة، فيما يستضيف مجمع صلالة الرياضي مسابقة الرمي.
ويواصل المنتخب إعداده في المرحلة الأخيرة بدبي، لاختيار القائمة المقرر مشاركتها في البطولة، قبل السفر إلى عُمان 6 سبتمبر المقبل.

الإمارات
ألعاب القوى
مصر
تركيا
عمان
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