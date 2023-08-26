«جنون» ميسي يجتاح أميركا!



عمرو عبيد (القاهرة)



يستضيف نيويورك ريد بولز منافسه إنتر ميامي، في الدوري الأميركي، فجر «الأحد»، بعدما سبق له الفوز عليه في مباراة الذهاب، لكن الوضع الحالي يختلف تماماً، بعد انضمام «الأسطوري» ليونيل ميسي إلى صفوف «الإنتر»، ليس فقط من حيث المستوى الفني أو النتائج، بل طغى اسم وأخبار ميسي على متابعة الصحف لأجواء ما قبل المباراة، لدرجة تواري أخبار باقي المباريات، وتصدّر ميسي موقع وغلاف صحيفة «نيويورك بوست»، الذي حمل صورة ضخمة لـ«البرغوث» بعنوان «جنون ميسي»!

وعبر أخبار عدة خطفت الأضواء على موقع الصحيفة الشهيرة، قالت «نيويورك بوست» إن «الهوس» بميسي ضرب مدينة نيوجيرسي، بعدما توجهت حافلة «الإنتر» إلى الفندق لتجد عشرات المشجعين قد اصطفوا في الشارع، انتظاراً لرؤية ميسي، رغم عدم تيقنهم من وجوده داخل الحافلة.

وظل المتجمهرون يهتفون باسم «ليو»، وسط حراسة مشددة من سيارات الشرطة، حيث أكدت إدارة «ريد بولز» زيادة أفراد الأمن بنسبة 25% قبل تلك المواجهة المرتقبة، حسب تصريحات أحد مسؤوليه، التي قال فيها إن المشجعين يحبون القفز على أرض الملعب والاقتراب من ميسي في بعض الأحيان، وأردف إنهم سيحاولون التخفيف من ذلك، من خلال إضافة الكثير من الأشخاص حول الملعب، للمحافظة على أمان الجميع.



ورغم احتمال حصول ميسي على راحة، وعدم خوض تلك المباراة، فإن أسعار مباراة الفريق أمام ريد بولز قفزت بصورة جنونية، تحسباً لإمكانية مشاركته ورؤيته داخل الملعب، لدرجة أن بعضها تجاوز 3000 دولار، في حين بلغت قيمة أرخص التذاكر 363 دولاراً، ووفقاً للبيانات والتصريحات الصادرة، فإن سعر تذكرة أول مباراة لميسي في الدوري الأميركي، هو الأعلى على الإطلاق، والأكثر أهمية منذ عام 2009، حيث تضاعف متوسط قيمة التذاكر قافزاً من 46 إلى 496 دولاراً، بما يوازي ارتفاعاً تجاوز نسبة 10 أمثال الأسعار السابقة!

أما فنياً، ورغم تلميح المدرب مارتينو باحتمال غياب «ليو»، فإن «نيويورك بوست» نشرت تقريراً حول وضع الفريق المنافس خُطة لإيقاف و«احتواء» ميسي، ولم يلجأ مدرب «ريد بولز» إلى التصريحات التقليدية المتعلقة بمواجهة فريقٍ لا لاعبٍ، حيث قال إن علينا الاستعداد جيداً، لنتمكن من إيقاف «أفضل لاعب في العالم»، ربما تتغير الخطة قليلاً حال عدم وجوده في التشكيلة الأساسية، إلا أن مواجهة «لاعب استثنائي» مثل ميسي تتطلب الكثير، لأن ما قدمه حتى الآن يبدو «مذهلاً» ولا يُصدّق!