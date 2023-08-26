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بيليتش: الثقة هربت من الفتح

بيليتش: الثقة هربت من الفتح
26 أغسطس 2023 11:50

 
الرياض (د ب أ) 

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اعترف الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني للفتح السعودي، أن فريقه لم يكن في حالة فنية جيدة أمام النصر، مؤكداً أن الأهداف المتتالية في شباك فريقه أثرت كثيراً على لاعبيه. وتلقى الفتح هزيمة ثقيلة أمام النصر صفر-5، في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي. وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثية «هاتريك» للنصر في الدقائق 38 و55 والسادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، بينما سجل النجم السنغالي ساديو ماني الهدفين الآخرين في الدقيقتين 27 و81.
وقال مدرب الفتح في المؤتمر الصحفي: «كنا نأمل في الفوز على النصر، والمباراة كانت بدايتها جيدة بالنسبة لنا، ولكن المواهب النصراوية كانت أفضل منا».
وأضاف: «أهداف النصر جعلت الثقة تضعف لدينا بشكل كبير، والمنافس كان أفضل من الناحية الفردية، والمنافس يمتاز بأن لديه أسلوب ضغط في الميدان، وكنا نخسر الكرة كثيراً».

الدوري السعودي
النصر
الفتح
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
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