42 خيلاً تخوض تحدي كأس الوثبة في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)



يحتضن مضمار ضاحية تاربس في فرنسا، يوم الأحد، ثلاثة سباقات لكأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، مخصصة للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات فقط، بمشاركة قياسية تبلغ 42 خيلاً، وتقام السباقات برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم صغار الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

ويقام السباق الأول لمسافة 2100 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فليبر، البالغة جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للأمهار في سن ثلاث سنوات فقط، ويشارك في السباق 14 مهراً أبرزها «صابر»، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، و«ضاحي» بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل، وكلاهما لياس لإدارة سباقات الخيل.

وينافس على السباق المهر «كويان دو كارير»، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«كيف ستار» بإشراف أو تريجوديت، وقيادة إليخاندرو كورتيز، وكلاهما لحمد علي مرشد المرر.

ويجتذب السباق الثاني، لمسافة 2100 متر، 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري موناليزا «1»، البالغة جائزته 18 ألف يورو، ويتصدر ترشيحات الفوز المهرة «ملاك» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف ديفيد موريسون، وقيادة أيملين ريفولت، وتنحدر من نسل «بيج ايزي»، وتنافسها «أنفي» لجاي نيفنس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة أنالي ميكوش، التي حلت رابعة في سباق الفئة الثالثة.

وينظم السباق الثالث لمسافة 2100 متر، ويشهد مشاركة 14 مهرة في سن ثلاث سنوات، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري موناليزا «2»، البالغة جائزته 18 ألف يورو، وأبرز المرشحين للفوز «طلّة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة كليمنت ميرلي، وتنحدر من نسل «جلمود الخالدية»، وحلت في المركز الرابع في سباق بري نيزدور.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجائزة الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية.

يذكر أن أول سباقات المهرجان انطلق في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم أكثر من 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.