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الرياضي

أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!

أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
26 أغسطس 2023 11:36

 
نيويورك (أ ف ب) 

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أكد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس، أنه يحتاج إلى مزيد من الضمانات، على أن فريقه يظل منافساً على لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، قبل تمديد عقده، وفق ما ذكر تقرير.
وسيكون النجم اليوناني «28 عاماً»، والذي قاد باكس إلى لقبه الأول منذ 50 عاماً في عام 2021، مؤهلاً للتوقيع على تمديد عقده الحالي الشهر المقبل، إلا أنه قال في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، إنه يريد التزاماً أكبر من النادي للحفاظ على تشكيلة تنافسية، قبل الموافقة على مثل هذه الصفقة.
وقال أنتيتوكونمبو: «في الصيف المقبل، سيكون الأمر أكثر منطقياً للطرفين، وحتى ذلك الحين، لا أعرف، ولن أكون أفضل نسخة من نفسي، إذا كنت لا أعرف أن الجميع على الموجة ذاتها، الجميع يسعى للبطولة، الجميع يضحي بوقته بعيداً عن عائلته كما أفعل»، مشدداً على «وإذا لم أشعر بذلك، فلن أوقّع».
ويدرك باكس أهمية الاحتفاظ بأفضل لاعب في الدوري المنتظم مرتين «2019 و2020» وأفضل لاعب في النهائيات «2021»، لكي يصون مكانته بين الكبار، علماً أنه أنهى الموسم الماضي في المركز الأول في المنطقة الشرقية، وحقق أفضل سجل في تاريخه في الدوري، مع 58 فوزاً، مقابل 24 هزيمة، لكنه مني بهزيمة غير متوقعة أمام ميامي هيت في الدور الأول من «بلاي أوف».
كما أنهى باكس الدوري المنتظم لموسم 2021-2022، مع سجل تضمن 51 فوزاً، مقابل 31 هزيمة، لكنه سقط أمام بوسطن في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية.
وأردف أنتيتوكونمبو: «الفوز بالبطولة يأتي في المرتبة الأولى، لا أريد أن أبقى في فريق لمدة 20 عاماً، ولا أفوز ببطولة أخرى، وأشعر أن جميع زملائي في الفريق يعرفون، والنادي يعرف أنني أريد الفوز باللقب، طالما أننا على الموجة ذاتها، وتم إظهار لي أننا نسير معاً للفوز بالبطولة، فأنا أؤيد ذلك تماماً».
وفي خطوات تشير إلى جدية تعاطي باكس مع مسألة نجمه اليوناني، فقد أقال بعد خروجه من «بلاي أوف» مدربه مايك بودنهولزر، وعين بدلاً منه مساعد مدرب تورونتو أدريان جريفين، كما أعاد توقيع عقدين جديدين مع اللاعبين بروك لوبيز وكريس ميدلتون، بعد تحررهما من عقديهما للبقاء في صفوفه، على أمل التأثير على أنتيتوكونمبو بشأن صفقته التالية طويلة الأجل.

أميركا
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
يانيس أنتيتوكونمبو
ميلووكي باكس
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