حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي



عمرو عبيد (القاهرة)



يتصدّر 5 نجوم أجانب قائمة هدافي الدوري السعودي، بعد مرور 3 جولات، ويأتي على رأسهم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجّل 4 أهداف، مقابل تساوي كريستيانو رونالدو، وساديو ماني، وروبرتو فيرمينو، ومالكوم في المرتبة الثانية، برصيد 3 أهداف لكل منهم.

وبدأ حمد الله الموسم الحالي «صامداً» وحده في مواجهة «الغزو العالمي»، الذي طغى على قائمة «توب 5»، حيث كان النجم المغربي هداف النسخة الماضية من البطولة بـ21 هدفاً، بينما ابتعدت الأضواء عن كبار هدافي الموسم السابق، مثل تاليسكا، وإيجالو، وفراس البريكان، حتى الآن في النسخة الجديدة.

لعب عبد الرزاق جميع مباريات فريقه الاتحاد الذي يتصدّر جدول الدوري، مسجلاً «رباعيته» بمعدل هدف كل 62 دقيقة، وحوّل النجم المغربي 44.4% من تسديداته إلى أهداف، جاءت جميعها داخل المنطقة، واستخدم قدمه اليمنى في هز الشباك، بينها هدفه «الأكروباتي» الأخير، كما فرض فيرمينو نجم الأهلي نفسه مبكراً بـ«هاتريك» في مباراة واحدة، ليبلغ معدله تسجيل هدف كل 60 دقيقة، بمشاركته في مباراتين، وهز الشباك عبر 60% من محاولاته على المرمى التي حملت توقيع قدمه اليسرى مرتين، مقابل هدف برأسه، وجميعها من داخل المنطقة!

وضع «الهاتريك» في مواجهة الفتح الأخيرة، «الأسطوري» رونالدو في الصورة بقوة، ليفتتح سجله التهديفي بعد مباراتين، بمعدل هدف كل 60 دقيقة، لكن 25% فقط من تسديداته نجحت في بلوغ الشباك من داخل المنطقة، بواقع هدف بالرأس وهدفين بقدمه اليسرى، ليتساوى مع زميله الجديد، ساديو ماني الذي لم ينجح أول أهدافه في إنقاذ النصر من الهزيمة أمام الاتفاق، قبل «ثنائيته» الأخيرة، ليحصد هدفاً كل 88.6 دقيقة، وحوّل 60% من تسديداته إلى أهداف، جاءت بوساطة يمناه مرتين، ورأسه مرة واحدة داخل المنطقة.

أما البرازيلي مالكوم، فافتتح موسمه مع الهلال بـ«هاتريك» هو الآخر، لكنه لعب المباراتين التاليتين، بظهور أقل إبهاراً، ليُسجّل معدلاً بهدف كل 87 دقيقة، بعدما هز الشباك عبر 43% من تسديداته، التي أتت جميعها بقدمه اليسرى، كما أحرز أهدافه من داخل المنطقة مثل باقي متصدري قائمة الهدافين!