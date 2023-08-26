بيدري.. «المنحوس»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



منذ أول مباراة للإسباني بيدري مع برشلونة في 2020، شعر الجميع في «كتالونيا» من جماهير وإدارة ولاعبين وأطقم فنية، أن «البارسا» عثر على «إنييستا الجديد»، لاعب يتمتع بموهبة فطرية، وقدرة غير عادية على الإبداع وصنع الفارق، وذكاء ملعب لا يضاهى، ورؤية جيدة، ولاعب وسط مهاجم صاحب انطلاقات رائعة بالكرة، وتمريرات ساحرة إلى زملائه، ومهارة تهديفية لا غبار عليها، واستبشر الجميع خيراً بالنجم الشاب الذي لم يكن أكمل العشرين من عمره.

وتواصل إبداع بيدري في كل مباراة يشارك فيها، ليحجز مكاناً ثابتاً له في الفريق، على العديد من النجوم «المخضرمين»، ليس في ناديه فقط، وإنما مع منتخب بلاده أيضاً.

بداية بيدري كانت مع لاس بالماس منذ صباه، وحتى سنوات المراهقة، ولعب موسماً واحداً للفريق الأول 2019-2020، ثم انتقل إلى برشلونة في «صيف 2020»، مقابل 5 ملايين يورو لناديه الأول.

وبدأ في التألق وصناعة الفارق في «الكامب نو»، وتردد اسمه بقوة في جميع أنحاء إسبانيا، ولفت أنظار لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب «الروخا» وقتها، فضمه إلى الفريق، وهو بعد لم يكمل العشرين من عمره، ولعب أول مباراة له مع المنتخب 25 مارس 2021، وجعله أساسياً، وأشركه في «يورو 2020» التي أقيمت عام 2021، بسبب تداعيات «جائحة كورونا»، وأيضاً في بعض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ولكن كان على موعد سيئ جداً، مع الإصابة الأولى، ولم تكن إصابة عادية، وإنما طويلة جداً، وأعقبها بإصابة أخرى لفترة طويلة أيضاً، ليبلغ مجموع أيام غيابه عن الملاعب بسبب الإصابات إلى 307 أيام، منذ وصوله عام 2020، أي أكثر من 10 أشهر.

وها هو يعاني مجدداً من الإصابة، وكأنه بات «منحوساً» أو «محسوداً»، وأسهم ضعف بنيانه البدني، في جعله أكثر عرضة للإصابة.

وتأكد غياب بيدري بعد الإصابة الجديدة التي تعرض لها في مباراة قادش في الجولة الثانية للدوري الإسباني «الليجا»، ما يزيد على 4 أسابيع، ما أثار مخاوف جماهير «البلاوجرانا»، والجهاز الفني بقيادة تشافي هيرنانديز، خاصة أن الفريق داخل على لقاءات بالغة الصعوبة في «الليجا».

ويبتعد بيدري بسبب الإصابة لنحو 9 مباريات على الأقل، منها 7 في «الليجا» ومباراتان في دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويأمل تشافي قائد «الكتيبة الكتالونية» في اكتمال جاهزية بيدري قبل «كلاسيكو الأرض»، أمام غريمه اللدود ريال مدريد 29 أكتوبر المقبل.

يبقى أن نعرف أن الإصابة الجديدة في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن، وربما بسبب الجهد غير العادي الذي بذله عند تسجيل هدف فريقه الأول في قادش.

لعب بيدري المولود في 25 نوفمبر 2002 «22عاماً» لكل منتخبات إسبانيا للشباب تحت 17 و18 و19 و21 و23 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 2020، كما استدعي للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة.