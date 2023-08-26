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الرياضي

رونالدو.. «الهاتريك 63»

رونالدو.. «الهاتريك 63»
26 أغسطس 2023 09:25

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


قاد البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، فريقه إلى الفوز بخماسية على الفتح، سجل منها 3 أهداف «هاتريك»، بينما أضاف السنغالي ساديو ماني الهدفين الآخرين، ليحصل «العالمي» على أول 3 نقاط له في الدوري السعودي، بعد هزيمتين متتاليتين من الاتفاق والتعاون في الجولتين الأولى والثانية للمسابقة، ويعد «هاتريك» رونالدو هو الثالث له منذ وصوله إلى السعودية، والأول له في الدوري.
وقدم «العالمي» أداءً متميزاً خاصة في الشوط الأول، أعجب الجماهير، وأثار حماستها طوال المباراة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب فتراتها. 

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وإذا كان «الهاتريك» هو الثالث مع النصر، فإنه رقم 53 مع الأندية التي لعب لها، ريال مدريد «44 هاتريك» ويوفنتوس «3 هاتريك» ومانشستر يونايتد «3 هاتريك» بالإضافة إلى النصر «3 هاتريك»، يضاف إلي ذلك 10 «هاتريك» مع منتخب البرتغال ليصبح الإجمالي «63 هاتريك».
وجاء الهدف الأول في الدقيقة 26، بعد هجمة منظمة، بدأها مارسيلو بروزوفيتش، إلى رونالدو الذي قدم تمريرة سحرية إلى ماني، الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى، بينما سجل رونالدو هدفين، وأضاف ماني الهدف الرابع، واختتم «الدون» الأهداف الخمسة في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخمسة أهداف، وثلاثة نقاط هي الأولى للنصر في البطولة.
وفي تصريحات سريعة لرونالدو بعد المباراة، قال: سعيد بوجودي هنا، وأحب أن أذكركم بما سبق أن ذكرته بأن الدوري السعودي سيكون من أفضل الدوريات العالمية.
وأضاف: أتمنى أن أقدم المزيد من التألق مع الفريق، وتحسن مستوانا كثيراً، وتطور أداؤنا الجماعي، وزاد التفاهم بيني وبين عبد الرحمن وماني في الهجوم، ونجحنا في ترجمة جهود زملائنا أهدافاً.

الدوري السعودي
النصر
كريستيانو رونالدو
ساديو ماني
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