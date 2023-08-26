تشيلسي.. «الفرحة الأولى»!

لندن (أ ف ب)



سجل المهاجم الدولي رحيم ستيرلينج «ثنائية»، ليقود تشيلسي إلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب ضيفه لوتون 3-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبدأ النادي اللندني المثقل بالعديد من الإصابات في صفوف لاعبين من الصف الأول، موسمه ببطء بتعادله مع ليفربول، وخسارته أمام وستهام 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن ينتفض بهدفي ستيرلينج «17 و68»، وآخر للوافد الجديد السنغالي نيكولاس جاسكون «75».

وحقق تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، فوزه الأول على أرضه في الدوري منذ أوائل مارس الماضي.

ويعاني «البلوز» من العديد من الإصابات، على غرار الوافد الجديد الفرنسي كريستوفر نكونكو، والألباني أرماندو برويا، والأوكراني ميخايلو مودريك، وكارني شوكويميكا الذي أصيب خلال الخسارة ضد وستهام.

ويجد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه أمام احتمال التعاقد مع مهاجم جديد، قبل إقفال سوق الانتقالات في الأوّل من سبتمبر المقبل.

وأجرى بوكيتينو تغييراً واحداً على التشكيلة التي بدأت أمام وستهام مشركاً الوافد الجديد مويزس كايسيدو أساسياً على حساب شوكويميكا الذي خضع لعملية جراحية في الركبة، من المتوقع أن تبعده ستة أسابيع، علماً أن الإكوادوري لم يحقق بداية مثالية، عندما دخل بديلاً الأسبوع الماضي وتسبب بركلة جزاء.

وافتتح ستيرلينج التسجيل بهدف فردي رائع، عندما توغل عن الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، مراوغاً عدة لاعبين، قبل أن يسدد كرة زاحفة في الزاوية الى يمين الحارس «17».

وأضاف الدولي الإنجليزي الثاني، عندما وصلته عرضية من الفرنسي مالو جوتزو على باب المرمى تابعها في الشباك «68».

ولعب ستيرلينج هذه المرة دور «الصانع»، بعد أن وصلته كرة رائعة فوق المدافعين من الأرجنتيني إنسو فرنانديز إلى مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، مررها سريعة إلى داخلها نحو جاكسون الذي تابعها من مسافة قريبة مفتتحاً رصيده، بعد وصوله من فياريال الإسباني هذا الصيف «75».