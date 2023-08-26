الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشيلسي.. «الفرحة الأولى»!

تشيلسي.. «الفرحة الأولى»!
26 أغسطس 2023 09:10

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
تن هاج: بداية «الشياطين» سيئة!


سجل المهاجم الدولي رحيم ستيرلينج «ثنائية»، ليقود تشيلسي إلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب ضيفه لوتون 3-0، ضمن افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ النادي اللندني المثقل بالعديد من الإصابات في صفوف لاعبين من الصف الأول، موسمه ببطء بتعادله مع ليفربول، وخسارته أمام وستهام 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن ينتفض بهدفي ستيرلينج «17 و68»، وآخر للوافد الجديد السنغالي نيكولاس جاسكون «75».
وحقق تشيلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، فوزه الأول على أرضه في الدوري منذ أوائل مارس الماضي.
ويعاني «البلوز» من العديد من الإصابات، على غرار الوافد الجديد الفرنسي كريستوفر نكونكو، والألباني أرماندو برويا، والأوكراني ميخايلو مودريك، وكارني شوكويميكا الذي أصيب خلال الخسارة ضد وستهام.
ويجد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نفسه أمام احتمال التعاقد مع مهاجم جديد، قبل إقفال سوق الانتقالات في الأوّل من سبتمبر المقبل.
وأجرى بوكيتينو تغييراً واحداً على التشكيلة التي بدأت أمام وستهام مشركاً الوافد الجديد مويزس كايسيدو أساسياً على حساب شوكويميكا الذي خضع لعملية جراحية في الركبة، من المتوقع أن تبعده ستة أسابيع، علماً أن الإكوادوري لم يحقق بداية مثالية، عندما دخل بديلاً الأسبوع الماضي وتسبب بركلة جزاء.
وافتتح ستيرلينج التسجيل بهدف فردي رائع، عندما توغل عن الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، مراوغاً عدة لاعبين، قبل أن يسدد كرة زاحفة في الزاوية الى يمين الحارس «17».
وأضاف الدولي الإنجليزي الثاني، عندما وصلته عرضية من الفرنسي مالو جوتزو على باب المرمى تابعها في الشباك «68».
ولعب ستيرلينج هذه المرة دور «الصانع»، بعد أن وصلته كرة رائعة فوق المدافعين من الأرجنتيني إنسو فرنانديز إلى مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، مررها سريعة إلى داخلها نحو جاكسون الذي تابعها من مسافة قريبة مفتتحاً رصيده، بعد وصوله من فياريال الإسباني هذا الصيف «75».

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
رحيم ستيرلينج
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©