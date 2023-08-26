بيلينجهام «الملهم» في «الريال»



برشلونة (أ ف ب)



سجل الإنجليزي جود بيلينجهام هدفه الرابع، منذ قدومه إلى ريال مدريد، وقاد فريقه إلى فوز صعب على مضيفه سلتا فيجو 1-صفر، في افتتاح منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء الهدف الرابع لبيلينجهام الذي تحول إلى «البطل الملهم» في ثالث مبارياته في «الليجا» منذ وصوله إلى العاصمة مدريد، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني برأسية في الدقيقة 81، ليفكك صلابة سلتا فيجو الذي لعب بخمسة مدافعين.

وتابع ريال صدارته للدوري بـ «العلامة الكاملة»، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات، بانتظار بقية مباريات هذه المرحلة وأبرزها مواجهة برشلونة حامل اللقب مع مضيفه فياريال.

وعلى ملعب بالايدوس في فيجو، أهدر رودريجو ركلة جزاء للنادي الملكي، بعدما تصدى الحارس إيفان فيار لكرة البرازيلي «68»، في حين تلقى ريال ضربة معنوية قوية بخروج مواطن الاخير فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، حيث بدا أنه يعاني من مشكلة في فخذه، على الرغم من أن التقارير الإسبانية المبكرة أشارت إلى عدم ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة.

واستهل الحارس كيبا أريسابالاجا مغامرته مع «الريال» بين الخشبات الثلاث، بعدما انضم إليه على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي بدلاً من البلجيكي تيبو كورتوا الذي أصيب، ويغيب لفترة طويلة، في حين تابع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الاعتماد على بيليجهام اللاعب الرقم 10، حيث أثبت نجاعته التهديفية.

قال أريسابالاجا مع نهاية المباراة «لقد كانت مباراة كان علينا أن نبرهن أننا ننضج فيها، كنا بحاجة إلى الصبر وأنا سعيد بالنقاط، واكتسب الثقة شيئاً فشيئاً، وبدأت أتفاعل مع الفريق، أنا متحمس للمساعدة، وأنا سعيد بالشباك النظيفة، وبالنتيجة التي حصدناها وبالنقاط الثلاث».