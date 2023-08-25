بني ياس والنصر.. «رغبة التعويض» في «القمة 25»

معتصم عبدالله (دبي)

تتواصل إثارة الجولة الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2023- 2024، بإقامة ثلاث مباريات، مساء اليوم، تجمع حتا بضيفه العين على استاد حمدان بن راشد، والبطائح مع اتحاد كلباء، على استاد خالد بن محمد، والمواجهة المنتظرة بين بني ياس وضيفه النصر، على ملعب «السماوي»، على أن تختتم الجولة غداً بمباراتي شباب الأهلي وخورفكان، والشارقة والوصل، في «قمة الختام»، قبل التوقف الأول للمنافسة، بداعي تجمع المنتخبين الأول والأولمبي.

وتبدو الفرصة سانحة أمام «الزعيم» للوصول إلى «النقطة السادسة» في مواجهة مضيفه «الإعصار»، حيث يتسلح «الضيوف» بأفضلية عدم الخسارة أمام «أصحاب الأرض»، في المواجهات الست السابقة التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، فضلاً عن أفضلية العين «شبه المطلقة» في انطلاقة «دوري المحترفين»، بعدما حقق «العلامة الكاملة» في أول جولتين خلال 7 مواسم.

ويحتضن «استاد خالد بن محمد» في الشارقة، مواجهة أخرى لا تقل إثارة، في لقاء البطائح العائد بالنقاط الثلاث من ملعب مضيفه الوحدة 2-1، أمام ضيفه اتحاد كلباء الذي خسر الجولة الافتتاحية بصعوبة أمام ضيفه الشارقة 3-4، وتميل كفة الأفضلية لمصلحة «الراقي» بحصده الفوز 2-0، والتعادل 2-2 في مباراتي الموسم الماضي. الذي شهد المشاركة الأولى للبطائح في «المحترفين».

وتتركز الأنظار في سهرة اليوم الثاني لمباريات الجولة، على مواجهة «السماوي» أمام ضيفه «الأزرق» في «صراع مثير»، بحثاً عن الفوز الأول، بعد تعثر الفريقين في الجولة الأولى، بخسارة بني ياس أمام مضيفه العين 2-3، والنصر أمام ضيفه الجزيرة 1-3.

وتشعل «الرغبة المشتركة» في «التعويض» أجواء «القمة 25» التي تجمع الفريقين في «دوي المحترفين»، حيث يتفوق «العميد» برصيد 12 انتصاراً، مقابل التعادل في 5 مواجهات، فيما رحت الكفة 5 مرات لمصلحة بني ياس الذي لم يسبق له الخسارة في أول جولتين على التوالي بالدوري في 5 مواجهات أخرى.

وتعول جماهير «السماوي» على استمرارية الظهور الإيجابي لمهاجم الفريق الفرنسي يوسف نيكتيه الذي سجل هدف فريقه الافتتاحي أمام العين في الجولة الأولى، بجانب تصدره قائمة هدافي فريقه في المباريات الودية التي سبقت انطلاقة الموسم.

وتحدث السلوفيني داركو ميلانيتش عن المباراة المنتظرة، قائلاً: «البداية جاءت جيدة على مستوى الأداء في المباراة الأولى رغم الخسارة، ونرغب في حصد النصر»

في المقابل، تشهد تشكيلة «العميد»، عودة القائد عادل تعرابت الغائب عن مباراة الجزيرة في الجولة الأولى بداعي الإيقاف المرحل من نهاية الموسم الماضي، وعلق لاعب الوسط الفرنسي على المواجهة المرتقبة، قائلاً: «حزين لغيابي عن المباراة الأولى لفريقي في الدوري، ونبذل قصارى جهدنا للظهور بـ (شكل مغاير) في مباراة الجولة الثانية أمام بني ياس».



استعادة الذاكرة

يرغب بني ياس استعادة ذاكرة الفوز في المباريات على ملعبه، والغائبة عن الفريق، خلال آخر 8 مباريات في الدوري، بنهاية الموسم الماضي 2022- 2023، واكتفى «السماوي» خلال آخر 8 مباريات في معقله بالشامخة بالتعادل في مباراة والخسارة في 7 لقاءات.



مخاوف «الراقي»

اكتفى البطائح بفوز وحيد على ملعبه، في 13 مباراة سابقة في الدوري، خلال الموسم الماضي، وهو يأمل الظهور بـ «صورة مغايرة» في الموسم الحالي، في مباراته الأولى على ملعبه «استاد خالد بن محمد» أمام اتحاد كلباء، بعد الفوز «خارج القواعد» أمام الوحدة 2-1.



أفضلية «زعيم»

يعول العين في مباراته أمام مضيفه حتا، على أفضليته في المواجهات المباشرة أمام الفرق الصاعدة، بعدما خاض 50 مباراة في دوري المحترفين حقق الفوز في 40 لقاءً، مقابل التعادل 4 مرات، والخسارة 6 مرات، بجانب حفاظه على سجله خالياً من الخسارة، في آخر 9 مباريات أمام الفرق الصاعدة.