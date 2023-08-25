الوحدة يعتذر عن عدم المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

علي معالي (دبي)

اعتذر الوحدة عن عدم المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، والمقرر انطلاقها السبت المقبل، وبناءً على ذلك قرر اتحاد السلة تعديل جدول المباريات، بعد اقتصار المشاركة على 6 فرق، وتقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، وتضم الثانية الشارقة، النصر والظفرة.

يلتقي في اليوم الأول من البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، شباب الأهلي مع البطائح على صالة النصر، والشارقة مع الظفرة على صالة شباب الأهلي، في الدور التمهيدي الذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل، ثم تقام منافسات ربع النهائي بلقاء ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، على أن يتأهل أول كل مجموعة، بعد نهاية الدور التمهيدي للدور نصف النهائي مباشرة، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر المقبل.