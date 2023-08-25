السبت 26 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الوحدة يعتذر عن عدم المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة للسلة

أرشيفية
26 أغسطس 2023 00:58

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
إنجلترا وإسبانيا يتوجان بـ«جونيور إن بي إيه» في أبوظبي
«السعادة عنابية» في «ديربي المئوية»

اعتذر الوحدة عن عدم المشاركة في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، والمقرر انطلاقها السبت المقبل، وبناءً على ذلك قرر اتحاد السلة تعديل جدول المباريات، بعد اقتصار المشاركة على 6 فرق، وتقسيمها على مجموعتين، تضم الأولى شباب الأهلي، الوصل، البطائح، وتضم الثانية الشارقة، النصر والظفرة.
يلتقي في اليوم الأول من البطولة المؤجلة من الموسم الماضي، شباب الأهلي مع البطائح على صالة النصر، والشارقة مع الظفرة على صالة شباب الأهلي، في الدور التمهيدي الذي يستمر حتى الثامن من الشهر المقبل، ثم تقام منافسات ربع النهائي بلقاء ثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى، على أن يتأهل أول كل مجموعة، بعد نهاية الدور التمهيدي للدور نصف النهائي مباشرة، ويُسدل الستار على البطولة 17 سبتمبر المقبل.

كأس نائب رئيس الدولة للسلة
الوحدة
اتحاد السلة
كرة السلة
آخر الأخبار
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
الرياضي
بيليتش: الثقة هربت من الفتح
اليوم 11:50
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
الرياضي
حمد الله «الصامد الوحيد» في «سباق هدافي» الدوري السعودي
اليوم 11:45
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
الرياضي
أنتيتوكونمبو يشترط «تضحية الجميع» لتمديد عقده!
اليوم 11:36
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
«الدقيقة 105» تكمل «مشهد الإثارة» في «مدرجات الصقور»
اليوم 11:30
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
عربي ودولي
روسيا تدمر طائرة مسيرة فوق منطقة بيلجورود
اليوم 11:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©