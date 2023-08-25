إنجلترا وإسبانيا يتوجان بـ«جونيور إن بي إيه» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أول نهائيات لدوري الناشئين «جونيور إن بي إيه» لأوروبا والشرق الأوسط» التي ضمت أفضل فرق الفتيان والفتيات دون 15 سنة، بحفل أُقيم في جامعة خليفة، بحضور نجم دوري السلة الأميركي للمحترفين جالين برونسون.

أقيمت النهائيات على مدار 4 أيام في صالتي جامعة خليفة ومدرسة المعمورة، ضمن فعاليات الأسبوع الدولي للسلة، بمشاركة 12 فريقاً من الإمارات وإنجلترا وألمانيا ولبنان وقطر وإسبانيا.

وأحرزت إنجلترا لقب نهائيات الفتيان، فيما حصدت إسبانيا لقب الفتيات، وعقب الخسارة أمام إسبانيا بفارق نقطتين في مرحلة المجموعات، فازت إنجلترا في النهائي 50-47، فيما تصدر الإسباني دييجو فيريرا قائمة أفضل المسجلين وله 12 نقطة. وفي نهائي الفتيات، فازت إسبانيا على لبنان 51-22، وكانت تشيلسي دايك أفضل المُسجلات برصيد 8 نقاط.

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تمنح الرياضة الشباب فرصة تحدي قدراتهم، وبناء الثقة بالنفس، وصقل مهاراتهم في العمل الجماعي والقيادة، وشهدنا ذلك بوضوح في أول نهائيات لدوري (جونيور إن بي إيه) لأوروبا والشرق الأوسط، سعداء باستضافة الحدث الذي شكل تجربة مُلهمة للجميع».

وقدم جالين برونسون عدداً من التوجيهات للاعبين الشباب: «ينبغي أن تسعى دائماً إلى الارتقاء بأدائك خطوة بخطوة في كل مرة تدخل فيها الملعب، فرحلة التطور بلا نهاية، لا تقارن نفسك بزملائك، أيكما أفضل، بل ركز على التحسن».