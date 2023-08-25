«السعادة عنابية» في «ديربي المئوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)



منحت «ثنائية» علاء زهير، وفيرناندو بالخطأ في مرماه، «السعادة» للوحدة، في «ديربي العاصمة» أمام الجزيرة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم «الجمعة»، باستاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، وكان اللقاء على موعد «الهدف 100»، على صعيد مواجهات الفريقين معاً، في دوري المحترفين، بواقع 50 هدفاً لكل منهما، في شباك الآخر، باستثناء الموسم «المُلغى» 2019-2020.

ولعب التوازن الدفاعي «دور البطولة»، في فوز الوحدة، نظراً لتفوق الجزيرة الهجومي، في أغلب فترات اللقاء والاستحواذ على الكرة، وافتتح علاء زهير التسجيل للوحدة في الدقيقة 17، من رأسية رائعة، وأدرك علي مبخوت التعادل للجزيرة، من ضربة جزاء، في الدقيقة 57، قبل أن يهز فيرناندو شباك فريقه بالخطأ في الدقيقة 67، ليحصد الوحدة أول ثلاث نقاط هذا الموسم، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند ثلاث نقاط أيضاً.