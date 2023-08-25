الجو جيتسو يكتب التاريخ من جديد ويتربع على قمة العالم

أستانا (الاتحاد)



نجح منتخبنا الوطني للجو جيتسو، برعاية «شركة مبادلة للاستثمار»، في كتابة التاريخ من جديد، وتصدر الترتيب العام لمنافسات الجو جيتسو، في بطولة العالم التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة الكازاخستانيه أستانا، وسط مشاركة دولية واسعة، وأكثر من 1000 لاعب من 44 دولة.

ونجح أبطال الإمارات من فئة تحت «21 عاماً» في تحقيق عدد قياسي من الميداليات الملونة بلغ 15 ميدالية، والتفوق بشكل واضح في النزالات النهائية التي أنهوا معظمها بإخضاع المنافسين، رافعين رصيد الدولة في البطولة إلى 46 ميدالية، بواقع، 15 ذهبية، و12 فضية، و19 برونزية.

وتمكن لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني من إحراز 7 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وتُوج بالذهب عائشة الشامسي «وزن 45 كيلو جراماً»، وبلقيس الهاشمي «وزن 48 كيلو جراماً»، وعمر السويدي «وزن 56 كيلو جراماً»، وخالد الشحي «وزن 62 كيلو جراماً»، وشما الكلباني «وزن 63 كيلو جراماً»، وفراج العولقي «وزن 77 كيلو جراماً»، وعبد الرحمن الشمري «وزن 85 كيلو جراماً»، أمّا الميداليات الفضية فتحققت عبر سارة شمس الحمادي «وزن 45 كيلو جراماً»، وشمّا البلوشي «وزن 48 كيلو جراماً»، وفهد الحمادي «وزن 69 كيلو جراماً»، ومهدي العولقي «وزن 77 كيلو جراماً»، وسعيد الكبيسي «وزن 85 كيلو جراماً»، فيما توج بالميداليات البرونزية كل من سعود الحوسني «وزن 62 كيلو جراماً»، وسلطان حسن «وزن 69 كيلو جراماً»، وعمار الحوسني «وزن 94 كيلو جراماً». ​

وفي إنجاز تاريخي جديد، يعكس المعدن الحقيقي لأبطال وبطلات الإمارات، تمكّن كل من خالد الشحي وشمّا الكلباني، وبلقيس الهاشمي من الجمع بين ذهبية فئة تحت 21 عاماً، في بطولة العالم في كازاخستان، وذهبية فئة «الكبار» في بطولة العالم في منغوليا الشهر الماضي، حيث يعكس هذا الإنجاز ريادة الدولة العالمية في هذه الرياضة، وقدرتها الفائقة على إنتاج الأبطال الاستثنائيين.



وقال لاعب المنتخب، خالد الشحي، الذي فاز بذهبية وزن 62 كيلو جراماً: «إنها مناسبة تدعو إلى الفخر والاعتزاز لرؤية هذا العدد من اللاعبين واللاعبات الإماراتيين يصعدون إلى منصة التتويج ويعانقون الذهب، وأودّ التأكيد على أن هذه الإنجازات لا تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة النجاح ومضاعفة الإنجازات».

وأضاف: «تغمرني الفرحة، لأنني تمكنت من حصد ذهبيتين ضمن فئتين مختلفتين خلال شهر في كازاخستان ومنغوليا، وكل ذلك نتيجة للعمل والتصميم والإرادة لقهر التحديات والتطور المستمر، خضنا عدداً من النزالات الصعبة، لكننا دائماً في الموعد».

وقالت عائشة الشامسي، بطلة العالم بوزن 45 كيلو جراماً: «سعيدة بتحقيق الميدالية الذهبية في بطولة العالم، بعد فوزي بعدد من النزالات الصعبة، والتفوق بجدارة على مجموعة من أبرع المنافسات، وشكّلت توجيهات مدربتي حافزاً كبيراً لي للثبات والإصرار والتفوق على الخصم، وأهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وبالطبع إلى اتحاد الجو جيتسو الذي مهّد لنا طريق التقدم والارتقاء في البطولة».



الظاهري: إنجازات تليق بالوطن قيادة وشعباً



أشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، رئيس البعثة، بإنجاز منتخبنا الوطني للجو جيتسو وقال: «نجح أبطال منتخبنا الوطني للجو جيتسو في تحقيق الأرقام المبهرة، وإثراء رصيد الدولة من الميداليات، وتحقيق الهدف الأسمى في تصدّر الترتيب العام لمنافسات الجو جيتسو والحفاظ على اللقب للعام الرابع على التوالي، ويعود الفضل في ذلك وفي كل إنجاز إماراتي إلى الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، على رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي».

وأضاف: «قدّم أبناء وبنات الوطن أداءً جباراً، وهو نتيجة لعمل متكامل ومتواصل لمنظومة النجاح التي تضم اللاعبين والجهاز الفني وفريق عمل الاتحاد، وكانوا على قدر المسؤولية والآمال العريضة المعقودة عليهم، وتصدروا عن جدارة وبشكل مطلق منافسات فئتي دون 18 و21 عاماً، ولعل ما يثلج صدورنا امتلاك هذا الجيل الرائع من الأبطال الذين لا يوفرون أي بطولة أو مناسبة لرفع علم الدولة عالياً في منصات التتويج».

المنهالي: أبطالنا قمة في الاحترافية والصبر والإصرار



وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد: «تألّق لاعبونا في مواجهة مجموعة من نخبة الأبطال العالميين، وتميزت النزالات بمستويات فنية رفيعة، وحقّق المنتخب الوطني إنجازاً نوعياً من النواحي كافة، ولا أدلّ على ذلك من تحقيق 15 ميدالية، مع التفوق بشكل ملحوظ على المنتخبات الأخرى التي حلت في المراكز التالية، علماً بأن المنافسات لم تكن سهلة على الإطلاق، وضرب أبطالنا أروع الأمثلة في الصبر والإصرار والاحترافية التامة في التعامل مع مجريات النزال».

وأضاف: «تفرض بطولة العالم تقنيات واستراتيجيات مختلفة للنزالات، نظراً لارتفاع مستويات ومهارات اللاعبين المشاركين، ويحسب لفريق عمل الاتحاد والجهاز الفني حُسن إعداد وتدريب اللاعبين على أساليب وتقنيات جديدة وخطط فنية ذات كفاءة عالية استفادوا منها لتحسين أدائهم، وطبقوا التعليمات بشكل دقيق، بما قادهم إلى تجاوز جميع التحديات».

بلقيس الهاشمي.. فرحة مضاعفة

أوضحت بلقيس الهاشمي التي خاضت النزال النهائي لفئة وزن 48 كيلو جراماً، وهو نزالها النهائي الثاني في أقل من شهر، ونجحت في اقتناص الذهبية: «لا أستطيع التعبير عن فرحتي بهذا الإنجاز، واعتلاء منصة التتويج بعلم الدولة، أهنئ أفراد المنتخب وفخورة بما قدمناه في البطولة».

وأضافت «تحقّق هذا الإنجاز الرائع، ونحن على بعد أيام من الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وأود أن أهدي هذا الإنجاز إلى القيادة الحكيمة وشعب الإمارات وإلى كل سيدات الإمارات اللاتي يقدمن أروع قصص النجاح في المجالات المختلفة، حتى أصبحن النموذج التي تقتدي به سيدات العالم».



عندما تواجه شقيقك في النهائي

عبر فراج العولقي عن سعادته للفوز بلقب بطل العالم في وزن 77 كيلو جراماً وقال: «منذ اليوم الأول للبطولة، كنّا متسلحين بأعلى درجات التركيز والإصرار، لمواصلة ما بدأه زملاؤنا خلال الأعوام السابقة، والذين ارتبطت أسماؤهم بشكل وثيق بسجلات الفخر الخاصة ببطولة العالم، وبفضل الله تمكنا من أن نحقق إنجازاً رفيعاً خارج حدود الوطن، وفي بيئة صعبة مليئة بالتحديات، لكن الأبطال على يقين بأن الإنجازات الحقيقية تأتي بالبذل والتضحية والمثابرة».

وأضاف: «نزالي في النهائي ضد شقيقي مهدي كان عاطفياً، وفي النهاية الفائز هو الوطن، وأخي مهدي هو بطل العالم في فئة الكبار في منغوليا، وهو من طينة الأبطال الكبار».



