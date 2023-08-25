أندية «البريميرليج» تنفق 2.5 مليار دولار في «الميركاتو الصيفي»



لندن (د ب أ)

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي أقل من 2 مليار جنيه إسترليني «2.5 مليار دولار»، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك قبل أسبوع من نهايته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن مجموعة «ديلويت» للاستشارات المالية، أكدت أنه بحلول الساعة 12 ظهر أمس، فإن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني.

وبات ذلك الرقم أعلى من إجمالي ما أعلنته «ديلويت» الصيف الماضي، حيث وصل المبلغ الإجمالي إلى 1.92 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت «ديلويت» أن إنفاق أندية الدوري الإنجليزي هذا الموسم، جاء أعلى بـ 500 مليون جنيه إسترليني من الصيف الماضي في الفترة نفسها، مشيرة إلى أن إجمالي إنفاق الصيف الحالي قد يصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني.

وجاءت صفقتان من صفقات الصيف الجاري، بقيمة أعلى من 100 مليون جنيه إسترليني، وهما ديكلان رايس القادم من وستهام إلى أرسنال، ومويسيس كايسيدو المنضم إلى تشيلسي قادماً من برايتون.

وقال كالوم روس، المسؤول في «ديلويت»: «للعام الثاني على التوالي، يتجاوز إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي السابق، ويبدو أنه سيصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني للمرة الأولى قبل نهاية سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر».

وأضاف: «يبدو أن هذا المستوى من الإنفاق أصبح هو المعيار الجديد للأندية الإنجليزية، الأندية تحقق مستويات غير مسبوقة من الإيرادات».