«الثمانية المجنونة» في لقاء «الصقور» و«البرتقالي»



رضا سليم (رأس الخيمة)



خرج فريقا الإمارات وعجمان بـ «نقطة» من المباراة المتقلبة والأهداف المجنونة، بعدما اهتزت الشباك ثماني مرات، وانتهت بالتعادل 4-4، باستاد الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الثانية من «دوري أدنوك للمحترفين»، تقدم «الصقور» بهدف عن طريق ليثييري سيلفا في الدقيقة الثانية، ورد عجمان بـ «ثلاثية» حملت توقيع عبدالله صالح في الدقيقة 10، ووليد أزارو في الدقيقة 43، وبريستيج مبونجو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وقلص إسماعيل الحمادي الفارق في الدقيقة 64، وهز نادر الغندري شباك «البرتقالي» بالخطأ، من تسديدة فرانك كوم في الدقيقة 88، ومنح إنييستا التقدم لـ «الصقور» 4-3 من ضربة جزاء في الدقيقة 94، وفي الدقيقة 105 سجل علي مدن هدف التعادل لـ «البركان» 4-4 من ضربة جزاء.

جاءت البداية ساخنة بالهدف الذي سجله ليثييري سيلفا لفريق الإمارات في الدقيقة الثانية، وصناعة النجم الإسباني إنييستا الذي لعبها من ضربة حرة داخل المنطقة، وهو أول أهداف «الصقور» هذا الموسم، والأسرع في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وهو ما أشعل المواجهة مبكراً، ولم تمر إلا 8 دقائق، حتى نجح المدافع عبدالله صالح في معادلة النتيجة بأول أهداف «البرتقالي» هذا الموسم في الدقيقة العاشرة، من ركنية هيكل الشيخاوي، قابلها صالح بالرأس في المرمى، وسجل صالح أول أهداف المواطنين لعجمان في الموسم الماضي.

وتحسن أداء «البرتقالي» بعد الهدف، وكان الأخطر على مرمى إبراهيم الكعبي، خاصة الكرات الركنية التي تخصص فيها، وسجل وليد أزارو هدف التقدم لعجمان في الدقيقة 43، وهو الهدف رقم 18 له في الدوري، منذ انضمامه إلى البرتقالي في منتصف الموسم قبل الماضي، وتشهد الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع الهدف الثالث لـ «البرتقالي» عن طريق بريستيج مبونجو.

ويقلص إسماعيل الحمادي النتيجة إلى 3-2 بالهدف الثاني الذي أحرزه لـ «الصقور» في الدقيقة 64، وأدرك «الصقور» التعادل بهدف «النيران الصديقة» من نادر الغندري في الدقيقة 88 من تسديدة فرانك كوم، وسجل إنييستا أول أهدافه مانحاً «الصقور» التقدم 4-3 من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 105، نجح علي مدن في تسجيل التعادل لـ «البرتقالي» من ضربة جزاء.