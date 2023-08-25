نوريس الأسرع في «التجربة الثانية» لـ«فورمولا هولندا»



زانتفورت (د ب أ)



سجل لاندو نوريس سائق فريق مكلارين، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة هولندا الكبرى، المقرر إقامته بعد غد «الأحد» ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1»، متفوقاً على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول.

وسجل نوريس دقيقة و330ر11 ثانية، حول مضمار زانتفورت، ليتفوق على فيرستابن بفارق 023ر0 ثانية.

ومرة أخرى كان أليكس ألبون، سائق وليامز، مفاجأة السباق باحتلاله المركز الثالث، بعدما سجل خامس أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى التي أقيمت في وقت سابق.

وجاء لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المركز الرابع وخلفه يوكي تسوندا، سائق ألفا تاوري، وبيير جاسلي، سائق ألبين، وجاء سيرجيو بيريز، سائق ريد بول الثاني، في المركز السابع.

واحتل تشارلز لوكلير، سائق فيراري، المركز الحادي عشر، فيما جاء كارلوس ساينز في المركز السادس عشر.

وتوقفت التجربة الحرة الثانية لما يقرب من عشر دقائق، بعد أن تعرض أوسكار بياستري سائق مكلارين ودانييل ريتشاردو سائق ألفا تاوري لحادثين في نفس المكان، ولكن في واقعتين مختلفتين.

وتم استئناف السباق بعد ما يقرب من 15 دقيقة، من دون أي حوادث كبرى، ووفقاً لوسائل الإعلام، تم اصطحاب ريتشاردو في البداية للمركز الطبي، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى للخضوع لفحوص إضافية، حسبما قال هيلموت ماركو مستشار فريق ريد بول لشبكة «سكاي».

ويتطلع فيرستابن إلى معادلة رقم قياسي بتحقيق الفوز التاسع على التوالي في سباقات «الفورمولا-1»، وهو الإنجاز الذي حقق سائق ريد بول السابق سيبستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات.

وكان السائق المعتزل فيتيل حقق الفوز في جميع السباقات التسعة الأخيرة في موسم 2013، ليحرز لقبه الرابع في بطولة العالم.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين في بطولة العالم حالياً بفارق 125 نقطة أمام زميله سيرجيو بيريز.

وحقق فيرستابن عشرة انتصارات خلال 12 سباقاً أقيمت حتى الآن في بطولة العالم هذا الموسم، وفاز زميله بيريز بالسباقين الآخرين، وتقام التجارب الرسمية التأهيلية غداً السبت لحسم مراكز انطلاق السائقين في سباق الأحد.